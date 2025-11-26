Отсрочка для ухода за больными родителями: какие документы являются не обязательными - решение суда

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Для получения отсрочки от призыва по мобилизации военнообязанные, занятые постоянным уходом за больными отцом или матерью, не обязаны доказывать отсутствие других родственников, которые могли бы это делать.

Такое решение принял Кировоградский окружной административный суд, рассмотрев иск об отказе в предоставлении отсрочки, сообщает Судебно-юридическая газета.

В материалах судебного дела говорится, что военнообязанный подал заявление о предоставлении отсрочки от призыва на основании пункта 9 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», поскольку осуществляет постоянный уход за своим отцом, инвалидом I группы. К заявлению он приобщил документы, подтверждающие инвалидность отца и факт ухода, в частности заключение МСЭК и справку Управления соцзащиты населения.

Заявитель длительное время не получал информации о принятом решении, только через месяц ему сообщили о возвращении заявления без раскрытия сути заключения. Только после открытия судебного производства ответчик предоставил выписку из протокола, из которого стало известно, что в отсрочке отказано из-за якобы отсутствия подтверждения относительно других лиц, которые могли бы осуществлять уход, и отсутствие заключения ВКК о необходимости постоянного ухода.

В судебном решении отметили, что законом не предусмотрено обязательство указывать в заявлении информацию о других трудоспособных членах семьи, которые могут осуществлять постоянный уход.

«В приложении 5 Порядка №560 для получения отсрочки по пункту 9 части 1 статьи 23 Закона №3543, в случае осуществления постоянного ухода за своим больным отцом, отсутствует требование о предоставлении документов, подтверждающих невозможность других лиц осуществлять постоянный уход», — отметили в суде.

Как указано в решении суда, такое требование есть только в случае осуществления ухода за отцом или матерью жены.

При этом, как указано в судебном деле, именно на ответчика возложена обязанность проверять информацию о других лицах, которые могут осуществлять уход за больными родителями. Однако, в обжалуемом случае этого сделано не было, зато истцу сразу отказали в предоставлении отсрочки от призыва.

Суд полностью удовлетворил административный иск мужчины и признал противоправной бездеятельность Комиссии, которая заключалась в нарушении сроков рассмотрения заявления об отсрочке от призыва и непредоставлении заявителю сообщения о результате его рассмотрения. Суд также признал противоправным и отменил решение об отказе в предоставлении отсрочки.

Напомним, с 1 ноября этого года изменились правила оформления отсрочек от мобилизации. Некоторым военнообязанным ее можно продлить без визита в ТЦК.