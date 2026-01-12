Отец и братья убили 18-летнюю девушку из-за "чести" семьи: подробности трагедии

В Нидерландах отец убил дочь / © AP

Реклама

В Нидерландах отец и братья жестоко убили 18-летнюю девушку, потому что «она была слишком западная».

Об этом пишет mirror.co.uk.

Мать девушки подчеркнула, что считает только мужчину виновным в убийстве дочери и оправдывает своих сыновей. Сумайя аль-Наджар рассказала, что ее семья попросила убежища в Нидерландах после бегства из Сирии в 2016 году. Но после восьми лет счастливой жизни там все разрушилось, когда дочь аль-Наджар, Райан, была жестоко убита. Райан утопил собственный отец, Халед аль-Наджар, за то, что, по его мнению, она стала слишком западной.

Реклама

Отец связал девушку и утопил в небольшом пруду в Нидерландах. Это произошло всего через месяц после ее дня рождения. С тех пор ее отец сбежал обратно в Сирию и живет с другой женщиной, хотя он был заочно осужден и получил 30 лет заключения. Аль-Наджар сказала, что она отчаянно хочет, чтобы его экстрадировали обратно в Нидерланды для наказания. Братья Райан, 25-летний Муханад и 24-летний Мухамад, были осуждены за пособничество в убийстве и получили 20 лет тюремного заключения.

Хотя внешне семья казалась интегрированной в страну, по словам аль-Наджар, стиль одежды и поведение Райана были предметом споров. Из-за этого отец обзывал дочь «проституткой» и заявлял, что «ее надо убить».

«Он был жестоким человеком, — сказала аль-Наджар, — Он ломал вещи и бил меня и своих детей, бил нас всех. А потом он отказывался признавать, что был неправ, и снова нас бил».

Раян была «хорошей девочкой», — сказала аль-Наджар. «Она изучала Коран, выполняла домашние обязанности и училась молиться. Но над Раян постоянно издевались в школе за то, что она носила белый платок». Тогда девушка решила интегрироваться в новое общество и начала вести себя как местная. Отцу это очень не нравилось. Все это и привело к трагедии.

Реклама

Мать девушки отмечает, что она никогда не простит мужу его преступления.