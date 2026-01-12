ТСН у соціальних мережах

Світ
944
2 хв

Батько та брати вбили 18-річну дівчину через "честь" родини: подробиці трагедії

Біженець з Сирії у Нідерландах вбив свою доньку та втік з країни.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Нідерландах батько вбив доньку

У Нідерландах батько вбив доньку / © AP

У Нідерландах батько та брати жорстоко вбили 18-річну дівчину, бо «вона була занадто західна».

Про це пише mirror.co.uk.

Мати дівчини наголосила, що вважає лише чоловіка винним у вбивстві доньки та виправдовує своїх синів. Сумайя аль-Наджар розповіла, що її родина попросила притулку в Нідерландах після втечі з Сирії у 2016 році. Але після восьми років щасливого життя там все зруйнувалося, коли дочка аль-Наджар, Раян, була жорстоко вбита. Раян втопив власний батько, Халед аль-Наджар, за те, що, на його думку, вона стала занадто західною.

Батько зв’язав дівчину та втопив у невеликому ставку в Нідерландах. Це сталося всього через місяць після її дня народження. З того часу її батько втік назад до Сирії і живе з іншою жінкою, хоча він був заочно засуджений і отримав 30 років ув’язнення. Аль-Наджар сказала, що вона відчайдушно хоче, щоб його екстрадували назад до Нідерландів для покарання. Брати Раян, 25-річний Муханад і 24-річний Мухамад, були засуджені за пособництво у вбивстві і отримали 20 років тюремного ув’язнення.

Хоча зовні сім’я здавалася інтегрованою в країну, за словами аль-Наджар, стиль одягу та поведінка Райана були предметом суперечок. Через це батько обзивав доньку «повією» та заявляв, що «її треба вбити».

«Він був жорстоким чоловіком, — сказала аль-Наджар. — Він ламав речі і бив мене та своїх дітей, бив нас усіх. А потім він відмовлявся визнавати, що був неправий, і знову нас бив».

Раян була «хорошою дівчинкою», — сказала аль-Наджар. «Вона вивчала Коран, виконувала домашні обов’язки і вчилася молитися. Але Раян постійно знущалися в школі за те, що вона носила білу хустку». Тоді дівчина вирішила інтегруватися у нове суспільство та почала поводитись як місцева. Батьку це дуже не подобалось. Все це і призвело до трагедії.

Мати дівчини наголошує, що вона ніколи не пробачить чоловіку його злочину.

