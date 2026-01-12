- Дата публикации
Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала событие после которого закончится война в Украине
Яна Пасынкова предсказала событие после которого закончится война в Украине.
Россияне будут продолжать обстреливать Украину вплоть до подписания мирного плана. Мощный удар будет означать окончание войны.
Об этом сказала победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что россияне и в дальнейшем будут обстреливать Украину, используя все виды вооружения.
«И так будет вплоть до типа „мирного плана“, чтобы это не было, но это будет „сделка с дьяволом“. А вот потом после этого будет серьезный удар. Одно и то же: мир, удар и потом им конец», — сказала она.
Напомним, таролог Яна Пасынкова сделала предсказание на 2026 год. Она отметила, что война в этом году не закончится