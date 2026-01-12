ТСН в социальных сетях

Астрология
738
Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала событие после которого закончится война в Украине

Яна Пасынкова предсказала событие после которого закончится война в Украине.

Вера Хмельницкая
Яна Пасынкова

Россияне будут продолжать обстреливать Украину вплоть до подписания мирного плана. Мощный удар будет означать окончание войны.

Об этом сказала победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что россияне и в дальнейшем будут обстреливать Украину, используя все виды вооружения.

«И так будет вплоть до типа „мирного плана“, чтобы это не было, но это будет „сделка с дьяволом“. А вот потом после этого будет серьезный удар. Одно и то же: мир, удар и потом им конец», — сказала она.

Напомним, таролог Яна Пасынкова сделала предсказание на 2026 год. Она отметила, что война в этом году не закончится

