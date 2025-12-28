Продолжится ли война в 2026 году: что говорит командир полка "Ахиллес"

Командир полка «Ахиллес» Юрий Федоренко

Ситуация на поле боя очень сложная: противник ведет наступательные действия на ключевых участках фронта, в частности говорится о Запорожье, Донецкой области и Харьковщине. Оккупанты продвигаются, несмотря на бешеные потери.

Как рассказал 24 каналу командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко, они продолжат выполнять задачи, тратя миллиарды долларов на ведение войны.

Какая ситуация на разных участках фронта

Россия уже давно анонсировала увлечения Купянска, но так и не смогла этого сделать. В настоящее время город контролируют Силы обороны. В последнее время они имели успехи по освобождению населенного пункта и вытеснению противника.

То же можно сказать о Волчанске. Враг взыскал туда беспрецедентное количество личного состава, техники, сил и средств для достижения результата. Несмотря на это, Силы обороны держат строй.

Наибольшее внимание враг обратил на Покровск. До полномасштабной войны в этом городе проживало около 60 тысяч человек. Уже более года противник не может захватить его, хотя преобладает по количеству личного состава, техники, авиации, ракетных и огневых средств. Объяснение этого только одно — беспрецедентная стойкость, демонстрируемая украинским войском на линии боевых действий.

Будет ли Россия воевать в 2026 году

Враг действительно получает незначительные тактические успехи, которые являются закономерными при столь численном превосходстве. Тем не менее, Украина может изменить ход действий, если наши партнеры все же осознают угрозы и перестанут спонсировать Россию, продолжая с ней торгово-экономические отношения.

Они должны поддерживать украинское государство в войне не только санкциями, но действительно рабочими инструментами четкого контроля.

«По моему убеждению, мы не можем сейчас говорить, что война завершится в краткосрочной перспективе. Скорее всего, она будет продолжаться в течение всего 2026 и даже в начале 27-го», — сказал военный.

Федоренко добавил, что у нас есть возможность устоять и сделать так, чтобы Россия лишилась ресурсов, возможность штурмовать. Но для этого необходимо финансирование и помощь.

Впрочем, если Россия теряет возможность штурмовать и получать тактические результаты на поле боя, тогда появляется «зерно» для переговорного процесса и для урегулирования ситуации.

Напомним, российский арсенал позволяет оккупантам совершать массированные удары по Украине. один-два раза в неделю. Он отметил, что россияне могут производить около 100 ракет в месяц и около 250 «Шахедов» в неделю.