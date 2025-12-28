- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2503
- Время на прочтение
- 1 мин
Встреча Зеленского и Трампа во Флориде — онлайн-трансляция переговоров о мире в Украине
Переговоры Трампа и Зеленского начнутся в 20.00 по киевскому времени.
Сегодня, 28 декабря, во Флориде состоится новая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа , на которой лидеры стран предположительно обсудят наиболее чувствительные вопросы мирного плана прекращения войны РФ в Украине, судьбу Донбасса и Запорожской АЭС.
Сам Зеленский отмечал , что обсудит с Трампом гарантии безопасности для Украины, послевоенное восстановление и «различные чувствительные моменты».
Ранее встреча была запланирована на 22:00 по Киеву, однако ее перенесли на 20:00. Переговоры состоятся в Палм-Бич, штат Флорида.
По информации ТСН.ua, после разговора Зеленский вместе с Трампом позвонят по телефону европейским лидерам. Беседа ориентировочно запланирована на 21:00, однако окончательный состав, кто из европейских глав стран в ней примет участие, пока неизвестно.
Сегодня Владимир Зеленский заявлял, что нынешний период является одним из самых активных в дипломатическом плане в этом году, а ключевые решения могут быть приняты еще до Нового года .
ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Зеленского и Трампа: