Переговоры Трампа и Зеленского / © Getty Images

Сегодня, 28 декабря, во Флориде состоится новая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа , на которой лидеры стран предположительно обсудят наиболее чувствительные вопросы мирного плана прекращения войны РФ в Украине, судьбу Донбасса и Запорожской АЭС.

Сам Зеленский отмечал , что обсудит с Трампом гарантии безопасности для Украины, послевоенное восстановление и «различные чувствительные моменты».

Ранее встреча была запланирована на 22:00 по Киеву, однако ее перенесли на 20:00. Переговоры состоятся в Палм-Бич, штат Флорида.

По информации ТСН.ua, после разговора Зеленский вместе с Трампом позвонят по телефону европейским лидерам. Беседа ориентировочно запланирована на 21:00, однако окончательный состав, кто из европейских глав стран в ней примет участие, пока неизвестно.

Сегодня Владимир Зеленский заявлял, что нынешний период является одним из самых активных в дипломатическом плане в этом году, а ключевые решения могут быть приняты еще до Нового года .

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Зеленского и Трампа: