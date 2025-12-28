ТСН в социальных сетях

Политика
777
1 мин

Встречу Зеленского и Трампа в США перенесли

Зеленский и Трамп встретятся в городе Палм-Бич, штат Флорида.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © скрин с видео

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в США перенесли на два часа раньше запланированного времени.

Соответствующая информация была опубликована на сайте Белого дома.

Согласно обновленному графику, лидеры встретятся в 20:00 по киевскому времени вместо 22:00. Информация опубликована на сайте Белого дома.

Расписание предполагает, что в 13.00 по местному времени Трамп примет участие в двусторонней встрече с президентом Украины. Событие состоится в городе Палм-Бич, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где у него запланирована встреча с Дональдом Трампом.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский перед встречей с Дональдом Трампом обсудил с европейскими лидерами ключевые документы мирного плана.

777
