Встречу Зеленского и Трампа в США перенесли

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в США перенесли на два часа раньше запланированного времени.

Соответствующая информация была опубликована на сайте Белого дома.

Расписание предполагает, что в 13.00 по местному времени Трамп примет участие в двусторонней встрече с президентом Украины. Событие состоится в городе Палм-Бич, штат Флорида.

