28 декабря 2025 года — воскресенье. 1403 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

28 декабря верующие празднуют День памяти святых 2000 мучеников Сожженных в Никодимии / © pexels.com

Завтра, 28 декабря, верующие празднуют День памяти святых 2000 мучеников Сожженных в Никодимии. В 303–304 годах императоры Диоклетиан и Максимиан начали так называемое Великое гонение на христиан — самое масштабное в истории Римской империи. Христиан заставляли отрекаться от веры, приносить жертвы языческим богам, уничтожали храмы и святые книги. Отказ означал пытку или смерть. По церковному преданию, около 2000 христиан — мужчин, женщин и детей — собрались в одном из храмов Никодимии для совместной молитвы. Воины оцепили здание и по приказу власти подожгли храм, не позволив верующим выйти.

28 декабря в Украине и мире празднуют Международный день кино / © pexels.com

28 декабря в Украине и мире празднуют Международный день кино. Именно в этот день 1895 года в Париже братья Огюст и Луи Люмьер провели первый в мире публичный платный киносеанс в подвале Гран-кафе на бульваре Капуцинок. Это событие считается рождением кинематографа. Зрители увидели несколько коротких лент, среди которых легендарный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сета». По преданию, движение поезда на экране настолько поразило публику, что некоторые люди инстинктивно отступали, воспринимая изображение как реальность.

28 декабря День календаря / © pexels.com

Также 28 декабря День календаря. Во многих культурах календарь имел сакральное значение, а дни солнцестояний и равноденствий считались моментами силы, перехода и перезагрузки. День календаря напоминает: время — наш самый ценный ресурс, а календарь — только инструмент, который помогает прожить его осознанно.

28 декабря декабря игры в карты / © pexels.com

А еще 28 декабря День игры в карты. Дата символическая: конец года традиционно ассоциируется с досугом, семейными и дружескими встречами, когда именно карточные игры становятся частью теплого общего времени. Игральные карты появились в Китае примерно в IX веке, а затем распространились на Ближний Восток и в Европу. Уже в Средневековье карты были популярны как среди знати, так и среди простых людей.