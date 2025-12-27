Таропрогноз на 27 декабря 2025 для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Между праздниками и финалом года пространство будто успокаивается. Это время, когда решения созревают сами, а чрезмерная активность только мешает. Таро на 27 декабря говорит о ясности, внимательности к мелочам и готовности отпускать напряжение. Для многих знаков день станет полезным для наведения порядка как в делах, так и в мыслях.

Прогноз Таро на 27 декабря

Овен — Шестерка Жезлов

Признание и доказательство правильного курса. Вы получаете движущийся верно знак. День принесет чувство победы или поддержки.

Телец — Семка Пентаклей

Ожидание результатов и терпения. Вы уже многое сделали — сейчас важно не торопить события и дать процессам завершиться естественно.

Близнецы — Королева Мечей

Четкость мнений и честные выводы. День подходит для откровенных разговоров и подведения итогов без эмоциональных украшений.

Рак — Туз Жезлов

Искра нового умысла. Даже в конце года возникает энергия начала. Хорошо фиксировать идеи и желания.

Лев — Десятка Жезлов

Перегрузка сказывается. День советует снять с себя лишние обязательства и не тянуть то, что можно оставить.

Дева — Девятка Пентаклей

Самодостаточность и покой. Вы чувствуете внутреннюю стабильность и можете позволить себе комфорт и отдых.

Весы — Пятерка Кубков

Легкая грусть или жалость за проходящим. Карта напоминает: не все потеряно, важно увидеть то, что осталось.

Скорпион — Сила

Внутренняя выдержка и покой. Вы держите ситуацию без давления и злости. День о мягкой, но уверенной позиции.

Стрелец — Тройка Пентаклей

Сотрудничество и конструктивные договоренности. День благоприятен для согласования планов и завершения общих дел.

Козерогг — Четверка Мечей

Пауза и восстановление. Нужно дать себе передышку, прежде чем двигаться дальше. Тишина сегодня – полезна.

Водолей — Колесо Фортуны

Неожиданный поворот или внутреннее осознание. День может изменить настроение или видение. Гибкость – ключевая.

Рыбы — Паж Кубков

Мягкие эмоции, искренность и тёплые сигналы. День подходит для заботы, общения и небольших радостей.

27 декабря – день мягкого завершения и внутреннего благоустройства. Карты Таро советуют не спешить и не давить на себя: все, что должно завершиться в этом году, уже близко к финалу. Остается только отпустить напряжение и разрешить событиям сложиться естественно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

