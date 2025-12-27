Зеленский в воскресенье встретится с Трампом: о чем будут говорить

Зеленский и Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря в Палм-Бич, чтобы обсудить мирное урегулирование.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Базовый план по 20 пунктам имеет четыре стороны: Украина, США, Россия и Европа. Без согласия каждой из них его подписание невозможно. Встреча на уровне лидеров должна поставить точку в вопросах, которые невозможно решить на уровне советников.

«Мирный план» Украины включает гарантии безопасности, численность ВСУ в мирное время, выборы президента, соглашения о ненападении и дальнейшее развитие Украины.

Ранее Зеленский говорил о том, что два пункта остаются спорными — это статус ЗАЭС и территориальный вопрос, то есть вынуждена ли будет Украина вывести войска из неоккупированной россиянами части Донецкой области.

Эти вопросы украинский президент также намерен обсудить с Дональдом Трампом.

«У нас есть несколько соглашений о гарантиях безопасности между нами и США. Есть рамочные вещи между нами, США и европейскими коллегами. На мой взгляд, я вижу сейчас, что между нами и Соединенными Штатами соглашение почти готово. И вопрос — подписывать или не подписывать, на мой взгляд, это уже второй вопрос, в зависимости от того формата, как пройдет наша встреча», — сказал Зеленский.

В то же время, отмечает WSJ, пока неясно, примет ли Россия соглашение в том виде, в каком оно было достигнуто между Киевом и Вашингтоном.

«Одна из ключевых целей для Украины и ее европейских союзников — убедить Трампа в том, что реальным препятствием для мира является президент России Владимир Путин, а не Зеленский», — отмечают журналисты.

Напомним, накануне американский президент заявил в интервью Politico, что урегулирование войны, которую РФ развязала против Украины, зависит от его позиции, а не Зеленского.

«У него ничего нет, пока я не одобрю это. Посмотрим, что у него будет», — сказал. Он также добавил, что надеется поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

В интервью New York Post Трамп заявил, что оптимистично настроен по заключению мирного соглашения во время визита президента Зеленского 28 декабря. «Я думаю, у нас есть хорошие шансы на это», — прокомментировал он.

25 декабря Зеленский сообщил, что провел разговор с представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, во время которого обсудили «некоторые существенные подробности работы». Присутствовали и представители украинской делегации, находившиеся на переговорах в Майами.