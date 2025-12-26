Зеленский заявил, что Трампу следует приехать в Украину: детали

Трамп и Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский считает, что личный визит президента США Дональда Трампа в Украину мог бы стать решающим доводом в презентации его мирного плана.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Axios .

Зеленский подтвердил, что ключевые представители команды избранного президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже выразили готовность посетить Украину. Цель их поездки — подробно разъяснить преимущества предложенного соглашения непосредственно украинской стороне.

Президент предположил, что Дональду Трампу стоит увидеть ситуацию воочию, чтобы аргументировать свои позиции. Заметил, возможно, самому Трампу стоит посетить страну, чтобы доказать свою правоту.

Напомним, Зеленский встретится с Трампом в ближайшее время. Лидеры обсудят мирный план, гарантии безопасности для Украины, однако вопрос о территориях остается самым сложным.

По словам Зеленского, в случае согласия России на прекращение огня минимум на 60 дней он готов вынести соответствующий мирный план на всеукраинский референдум.