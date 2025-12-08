США, Украина и Россия не пришли к общему видению по Донбассу - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по американской мирной инициативе остаются разделенными из-за вопроса территорий, а президент США Дональд Трамп выразил разочарование в подходе Киева к предложению.

Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg.

Зеленский отметил, что элементы американского плана требуют дальнейшего обсуждения, особенно в «чувствительных вопросах», таких, как гарантии безопасности для пострадавшей от войны страны и контроль над восточными регионами. Сейчас стороны не достигли согласия по Донбассу, включая Донецкую и Луганскую области.

Реклама

«Существуют разные видения США, России и Украины — и мы пока не имеем единого взгляда на Донбасс», — сказал Зеленский в понедельник на утреннем интервью Bloomberg. Он добавил, что Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего США.

Это произошло после того, как Трамп в комментариях выразил разочарование: «Мне немного неприятно, что президент Зеленский еще не ознакомился с предложением». Зеленский в свою очередь отметил ключевой вопрос для Украины: «Если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры?».

Зеленский направляется в Лондон, где запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главной темой обсуждения будет американское предложение по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что иностранные американские чиновники утверждали, что президент Украины может согласиться на болезненные уступки территорией в Донецкой области в обмен на прекращение войны и избежание потери ключевого партнера.