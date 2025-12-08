Даша Квиткова удивила откровенным признанием о браке с футболистом Бражко

Даша Квиткова и Владимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Украинская блогерша Даша Квиткова удивила откровенным заявлением о браке с женихом, футболистом Владимиром Бражко.

В Сети уже длительное время бушуют сплетни, что парочка якобы поженилась. На это указывает ряд факторов. Даша кроме кольца, с которым обручилась, надевает еще одно. Владимир тоже носит на безымянном пальце украшение. Более того, звезда Сети намекала, что взяла фамилию Бражко. На проекте "Тур зірками" знаменитость наконец расставила все точки над "і". Блогерша заверила, что они с футболистом еще не заключили брак.

"Мы еще не узаконивали наши отношения, потому что и свадьбы у нас не было. А мне хочется! Я девочка, мне хочется свадебного платья, поэтому еще ничего у нас не было", - говорит блогерша.

Реклама

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Даша Квиткова признается, что очень хочет сыграть свадьбу с Владимиром Бражко. Однако пара еще не определилась, каким будет праздник. Влюбленные лишь планируют его организовать в теплое время года. Когда это точно произойдет - остается неизвестным.

"Не знаю, какую свадьбу хочу. У нас столько много работы, что мы даже еще не обсудили, какая свадьба. Мы знаем только, когда мы хотим. Это будет ближе к теплу. А месяц, день - еще ничего не знаем. Как только мы начнем что-то готовить, я расскажу", - говорит блогерша.

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Отметим, Даша Квиткова и Владимир Бражко находятся в отношениях. О романе пары стало известно весной 2025 года. В сентябре футболист сделал предложение блогерше, а она же ответила согласием. Для Бражко этот брак станет первым, а для Квитковой - вторым. Ранее она была замужем за ведущим Никитой Добрыниным, от которого воспитывает сына Льва.

Напомним, ранее в Сети появились сплетни, что американская певица Шер готова к браку с младшим на 40 лет бойфрендом. Парочка уже три года находится в отношениях.