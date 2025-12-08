Юрий Ткач удивил, как его жена экстремально похудела: "Вес просто идет вниз"

Юрий Ткач с женой / © instagram.com/yuriy_tkach

Известный украинский актер, юморист и капитан шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач удивил, как его жена экстремально похудела.

С весны Виктория просто удивляет изменениями во внешнем виде. Избранница шоумена кардинально похудела. Юрий Ткач на проекте "Ближче до зірок" говорит, что все началось после возвращения Виктории с отдыха. Жена юмориста заболела, что ей пришлось сесть на диету. Наконец, возлюбленная актера увидела на весах минус восемь килограмм. Виктории это понравилось, и она не стала отказываться от диеты. Таким образом избранница Ткача кардинально похудела. Сейчас она хочет еще избавиться от трех килограммов, но вес уже стоит на месте.

Юрий Ткач с женой / © instagram.com/yuriy_tkach

"Она поехала на отдых и оттуда привезла какую-то инфекцию, связанную с кишечником. И она похудела, потому что нельзя было есть, она села на диету. В среднем 8 килограммов она сбросила. И кайфонула от этого. И потом начала просто поддерживать и увидела, как вес просто идет вниз. Она еще хочет минус три. Дошла до какого-то веса, и он не может опуститься ниже. Я говорю: "Нельзя же сбросить кожу", - признается шоумен.

Сам Юрий Ткач тоже начал следить за весом. Юморист отказался от алкогольных напитков, сладкого, мучного и вообще стал придерживаться правильного питания. В результате актер увидел на весах минус 10 килограммов.

Юрий Ткач / © instagram.com/yuriy_tkach

"Было недавно минус 9, потом 10. Самое главное - это правильное питание. Мне до спорта очень далеко, но самое главное: я пил пиво, я его не пью, я пил тяжелые алкогольные напитки, я их не пью, не ем сладкого, мучного", - поделился шоумен.

