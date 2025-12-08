Юрій Ткач здивував, як його дружина екстремально схудла: "Вага просто йде вниз"

Юрій Ткач із дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Відомий український актор, гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач здивував, як його дружина екстремально схудла.

Від весни Вікторія просто дивує змінами в зовнішньому вигляді. Обраниця шоумена кардинально схудла. Юрій Ткач на проєкті "Ближче до зірок" говорить, що все почалося після повернення Вікторії з відпочинку. Дружина гумориста занедужала, що їй довелося сісти на дієту. Врешті, кохана актора побачила на вагах мінус вісім кілограм. Вікторії це сподобалося, і вона не стала відмовлятися від дієти. Таким чином обраниця Ткача кардинально схудла. Наразі вона хоче ще позбутися трьох кілограмів, але вага вже стоїть на місці.

Юрій Ткач із дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

"Вона поїхала на відпочинок і звідти привезла якусь інфекцію, пов'язану з кишківником. І вона схудла, тому що не можна було їсти, вона сіла на дієту. У середньому 8 кілограмів вона скинула. І кайфонула від цього. І потім почала просто підтримувати й побачила, як вага просто йде вниз. Вона ще хоче мінус три. Дійшла до якоїсь ваги, і вона не може опуститися нижче. Я кажу: "Не можна ж скинути шкіру", - зізнається шоумен.

Сам Юрій Ткач теж почав стежити за вагою. Гуморист відмовився від алкогольних напоїв, солодкого, мучного і взагалі став дотримуватися правильного харчування. У результаті актор побачив на вагах мінус 10 кілограмів.

Юрій Ткач / © instagram.com/yuriy_tkach

"Було недавно мінус 9, потім 10. Найголовніше - це правильне харчування. Мені до спорту дуже далеко, але найголовніше: я пив пиво, я його не п'ю, я пив важкі алкогольні напої, я їх не п'ю, не їм солодкого, мучного", - поділився шоумен.

