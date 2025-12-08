- Дата публікації
Юрій Ткач здивував, як його дружина екстремально схудла: "Вага просто йде вниз"
Також шоумен розповів, як сам позбувається ваги.
Відомий український актор, гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач здивував, як його дружина екстремально схудла.
Від весни Вікторія просто дивує змінами в зовнішньому вигляді. Обраниця шоумена кардинально схудла. Юрій Ткач на проєкті "Ближче до зірок" говорить, що все почалося після повернення Вікторії з відпочинку. Дружина гумориста занедужала, що їй довелося сісти на дієту. Врешті, кохана актора побачила на вагах мінус вісім кілограм. Вікторії це сподобалося, і вона не стала відмовлятися від дієти. Таким чином обраниця Ткача кардинально схудла. Наразі вона хоче ще позбутися трьох кілограмів, але вага вже стоїть на місці.
"Вона поїхала на відпочинок і звідти привезла якусь інфекцію, пов'язану з кишківником. І вона схудла, тому що не можна було їсти, вона сіла на дієту. У середньому 8 кілограмів вона скинула. І кайфонула від цього. І потім почала просто підтримувати й побачила, як вага просто йде вниз. Вона ще хоче мінус три. Дійшла до якоїсь ваги, і вона не може опуститися нижче. Я кажу: "Не можна ж скинути шкіру", - зізнається шоумен.
Сам Юрій Ткач теж почав стежити за вагою. Гуморист відмовився від алкогольних напоїв, солодкого, мучного і взагалі став дотримуватися правильного харчування. У результаті актор побачив на вагах мінус 10 кілограмів.
"Було недавно мінус 9, потім 10. Найголовніше - це правильне харчування. Мені до спорту дуже далеко, але найголовніше: я пив пиво, я його не п'ю, я пив важкі алкогольні напої, я їх не п'ю, не їм солодкого, мучного", - поділився шоумен.
