Відома співачка назвала причини, чому Лорак і Повалій зрадили Україну: "Це огидно і абсурдно"

Таїсія Повалій та Ані Лорак

Співачка та ведуча, президентка артагентства "Територія А" Анжеліка Рудницька назвала причини, чому скандальні Ані Лорак та Таїсія Повалій зрадили Україну.

Артистки, попри війну, залишились жити в Росії, заробляють там кроваві рублі та не цураються підігрувати пропаганді, тим самим виправдовуючи злочини окупантів на українських землях. Анжеліка Рудницька в інтерв'ю Oboz.ua припустила, чому скандалі співачки обрали такий шлях.

Президентка артагентства "Територія А" говорить, що натрапляла на відео, де Таїсія Повалій кричить про "велику любов до Росії". Однак, на думку Рудницької, це повний абсурд. До слова, Повалій родом з Київської області, і першу славу вона здобула в Україні. Тож співачка вважає заяви зрадниці повною нісенітницею. Рудницька переконана, що Повалій хтось керує, а вона ж підкоряється цьому впливові.

Таїсія Повалій

"Інколи трапляютьсяу соцмережах короткі відео з Таєю. Це так огидно і абсурдно, що важко сприймати серйозно: дівчина з Шамраївки Київської області розповідає про "великую Россию", яка їй дала все. Це, м'яко кажучи, нісенітниця. Мені здається, що нею постійно хтось керує, і вона піддається цьому", - припускає Рудницька.

Щодо Ані Лорак, то та натомість з іншої причини обирає Росію. Рудницька говорить, що за її спостереженнями, скандальна співачка постійно перебуває в пошуках щастя. А все інше Ані Лорак нібито не хвилює: "Що стосується Ані Лорак, то з того, що бачу, вона постійно в пошуках особистого щастя. Все інше їй нецікаво".

Ані Лорак / © instagram.com/anilorak

