Росіяни впритул наблизилися до Гуляйполя: військові відверто розповіли про бої на Запоріжжі

Ворог впритул наблизився до Гуляйполя. Атаки ворожої піхоти там тривають фактично безперервно, хоча й без важкої бронетехніки, але з великою кількістю живої сили та щільною підтримкою безпілотників, артилерії та авіації. Вирахувати й знищити противника — найперше завдання пілотів важких бомберів 423-го окремого батальйону безпілотних систем «Скіфські грифони».

Їхню цілодобову роботу бачив кореспондент ТСН Олександр Моторний.

Нічні бомбери працюють цілодобово

Найперше завдання екіпажів «Скіфських грифонів» — вибивати й знищувати будь-які схованки окупантів або самих ворожих штурмовиків, які намагаються просуватися на захід групами чи поодинці в Гуляйпільському секторі фронту.

Екіпажі, які літають потужними гексакоптерами «Вампір», змушені стартувати цілодобово через безперервну активність ворога.

«Ми універсальні, так сказати. Ураження живої сили, чи укриття треба вскрити, чи будинок. Чи — замінувати», - каже сапер екіпажу ударних БПЛА “Барні”.

Перевага «Вампірів» над FPV

Головна перевага «Вампірів» — потужність та кількість боєприпасів, які дрон здатен нести на кожну місію (до 18 штук на кілька вильотів). Це дозволяє завдавати ударів там, де менші дрони безсилі.

«FPVшки не всюди дістануть. Бомбер приїде — прилетить, скине щось велике. І вже рознесе, наприклад, щось — туди, де FPVшка не залетить», - каже “Гард”.

Полювання за «Вампірами» та логістика роботами

Слабке місце «Вампірів» — їхній розмір і гучність, через що за ними постійно полює ворог. Ворожі FPV-дрони намагаються перехоплювати українські бомбери просто під час польоту, стартів або приземлень.

Втрата кожного борту — проблема, адже ворог цілодобово продивляється всі шляхи сполучення з неба. Тому «Скіфські грифони» активно застосовують наземні роботизовані комплекси (НРК) для логістики, щоб не наражати людей на небезпеку.

Кореспондент ТСН побачив, як НРК підвозить на позицію українських бомберів новий борт, мінімізуючи ризики.

Лічені секунди на розвантаження, і «Вампір», доставлений НРК, уже здіймається в небо.

Упродовж однієї ночі, і лише один екіпаж бомберів 423-го батальйону, виконав більше пів десятка бойових завдань. Бойова робота, східніше річки Гайчул, у східному Запоріжжі, наразі триває безперервно.

