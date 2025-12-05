"Вони не закінчуються": росіяни пішли у штурм на Запорізькому напрямку

Війна в Україні / © ТСН

Реклама

Одразу кілька ворожих армій безперервно атакують ділянку фронту на Олександрівсько-Гуляйпільському напрямку. Окупанти щосили прагнуть тут захопити два населені пункти на межі Дніпропетровщини й Запоріжжя: Гуляйполе та Покровське. Наші воїни чинять несамовитий спротив, але ворога — дуже багато. І російські КАБи вибухають у цьому секторі сотнями щодоби.

423-ій батальйон безпілотних систем «Скіфські грифони» — один із підрозділів, що стримує навалу окупантів. Бійці визнають: дуже важко, але запевняють — це геть не привід поступатись.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Реклама

Під час сюжету на ваших екранах QR-код — це збір на дрони, комплектацію та ремонт дистанційно пілотованих комплексів.

QR-код — це збір на дрони, комплектацію та ремонт дистанційно пілотованих комплексів. / © ТСН

Безупинний тиск

Лінія бойового зіткнення проходить тепер у напрямку річки Гайчул, що протікає через Покровське (Дніпропетровщина) та Гуляйполе (Запоріжжя).

Командир 423 ОББпС Віталій Герсак не приховує, що смугу оборони одночасно атакують сили одразу чотирьох рашиських загальновійськових армій.

«Ворог — дуже інтенсивно й активно наступає по всім напрямкам. Особливо напрямок — Гуляйполе. Тому що у ворога ціль — Гуляйполе і у ворога ціль вийти на Покровське Дніпропетровської області. Він — з обох сторін, максимально давить! І великою кількістю засобів БПЛА!», — каже командир 423 ОББпС Віталій Герсак.

Реклама

Командир батальйону також зазначив, що значно ускладнює роботу густий туман, який стояв протягом двох тижнів.

«За останніх два тижні, їм дуже сильно допомогла погода! Буквально дві неділі стояв дуже густий туман. І вдень, і вночі, і зранку, і ввечері. Ну, а як ви розумієте, це наші очі, це наша видимість, це наша активна робота, наших засобі БПЛА», — каже він.

Робота «Вампірів» по штурмах

Екіпажі, як-от екіпаж «Гарда», використовують важкі дрони-бомбери «Вампіри», щоби протидіяти постійним штурмам.

Пілот ударних БПЛА «Барні» підтверджує, що головна мета — ураження скупчень живої сили.

Реклама

На цьому напрямку ворог просувається малими групами, використовуючи мотоцикли та піхоту. Важка техніка до позицій українських захисників поки не доходить.

«Вони не закінчуються»

Бійці відверто визнають, що московитів справді дуже багато.

"Дуже багато їх! Дуже багато живої сили! Ну і тому вони йдуть малими купками для переміщення, щоб десь закріпитись, підтягнути, знову ж таки зробити накопичення і потроху просуватись далі», — каже «Барні».

Та кількість окупантів, запевняють «Скіфські грифони», то не привід не атакувати ворога. Лише минулого місяця воїни 423-го батальйону безпілотних систем перетворили на «максимально хороших» понад сім сотень московитів.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 5 ГРУДНЯ