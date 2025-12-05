Нова бюджетна зброя проти російських дронів: на українських F-16 помітили ракети APKWS II

Винищувач F-16 / Ілюстративне фото / © Lockheed Martin

Українська бойова авіація посилює свої спроможності у протидії масованим атакам дронів. На озброєнні винищувачів F-16, які захищають українське небо, з’явилися засоби, що дозволяють ефективно перехоплювати ворожі БпЛА без використання дефіцитних та дороговартісних ракет класу «повітря-повітря».

Про це пише Defense Express.

«Дешево і сердито»: як це працює

Експерти звернули увагу на фотографії українських F-16, на яких помітні блоки LAU-131. Вони призначені для запуску 70-мм некерованих авіаційних ракет Hydra-70. Проте головна особливість полягає у використанні комплекту APKWS II, який перетворює звичайну ракету на високоточну зброю з напівактивним лазерним наведенням.

Така модернізація ідеально підходить для полювання на повільні повітряні цілі, як-от дрони-камікадзе типу «Шахед» або розвідувальні «Гербери».

Головна перевага цієї зброї — її відносно низька ціна. Вартість однієї такої ракети становить близько 30–31 тисячі доларів. Для порівняння: ракети AIM-9 та AIM-120, які зазвичай використовують винищувачі, коштують мільйони доларів. Тож нове озброєння дозволяє суттєво економити ресурси ППО.

Технічні нюанси та допомога партнерів

Один винищувач F-16 здатен нести до 28 таких ракет, що перетворює його на потужного «мисливця за дронами».

Проте для використання APKWS II літаку необхідне «око» — система лазерного цілевказання. На одному з фото в Мережі було помічено підвісний контейнер, який фахівці ідентифікували як AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod. Саме цей блок відповідає за наведення ракети на ціль.

Контейнер AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, встановлений на F-16. Фото: з відкритих джерел

Аналітики припускають, що ці контейнери Україні передав хтось із європейських партнерів, адже раніше вважалося, що інтеграція такої зброї на старі моделі F-16 займе багато часу. Операторами AN/AAQ-33 у Європі є, зокрема, Нідерланди, Бельгія, Норвегія та Польща.

Раніше ефективність ракет APKWS II проти безпілотників вже була доведена в Україні, але під час запусків із наземних установок, таких як мобільні комплекси VAMPIRE. Тепер ця технологія працює і в небі.

Нагадаємо, в Україні запустили серійне виробництво новітнього українського дрона-перехоплювача «Шахедів» під назвою Octopus. Цю технологічну розробку вже передали трьом виробникам, які розпочали серійне виробництво.