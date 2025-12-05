- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 322
- Час на прочитання
- 2 хв
Нова бюджетна зброя проти російських дронів: на українських F-16 помітили ракети APKWS II
Повітряні сили ЗСУ отримали ефективне та бюджетне рішення для боротьби з російськими безпілотниками. Винищувачі F-16 оснастили ракетами з лазерним наведенням, вартість яких у десятки разів менша за ціну стандартних засобів перехоплення.
Українська бойова авіація посилює свої спроможності у протидії масованим атакам дронів. На озброєнні винищувачів F-16, які захищають українське небо, з’явилися засоби, що дозволяють ефективно перехоплювати ворожі БпЛА без використання дефіцитних та дороговартісних ракет класу «повітря-повітря».
Про це пише Defense Express.
«Дешево і сердито»: як це працює
Експерти звернули увагу на фотографії українських F-16, на яких помітні блоки LAU-131. Вони призначені для запуску 70-мм некерованих авіаційних ракет Hydra-70. Проте головна особливість полягає у використанні комплекту APKWS II, який перетворює звичайну ракету на високоточну зброю з напівактивним лазерним наведенням.
Така модернізація ідеально підходить для полювання на повільні повітряні цілі, як-от дрони-камікадзе типу «Шахед» або розвідувальні «Гербери».
Головна перевага цієї зброї — її відносно низька ціна. Вартість однієї такої ракети становить близько 30–31 тисячі доларів. Для порівняння: ракети AIM-9 та AIM-120, які зазвичай використовують винищувачі, коштують мільйони доларів. Тож нове озброєння дозволяє суттєво економити ресурси ППО.
Технічні нюанси та допомога партнерів
Один винищувач F-16 здатен нести до 28 таких ракет, що перетворює його на потужного «мисливця за дронами».
Проте для використання APKWS II літаку необхідне «око» — система лазерного цілевказання. На одному з фото в Мережі було помічено підвісний контейнер, який фахівці ідентифікували як AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod. Саме цей блок відповідає за наведення ракети на ціль.
Аналітики припускають, що ці контейнери Україні передав хтось із європейських партнерів, адже раніше вважалося, що інтеграція такої зброї на старі моделі F-16 займе багато часу. Операторами AN/AAQ-33 у Європі є, зокрема, Нідерланди, Бельгія, Норвегія та Польща.
Раніше ефективність ракет APKWS II проти безпілотників вже була доведена в Україні, але під час запусків із наземних установок, таких як мобільні комплекси VAMPIRE. Тепер ця технологія працює і в небі.
Нагадаємо, в Україні запустили серійне виробництво новітнього українського дрона-перехоплювача «Шахедів» під назвою Octopus. Цю технологічну розробку вже передали трьом виробникам, які розпочали серійне виробництво.