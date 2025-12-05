Російські безпілотники рухаються вглиб України: яка траєкторія руху

Шахеди / © t.me/SJTF_Odesa

У ніч проти 6 грудня 2025 року Росія розпочала чергову масовану атаку із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомили у ПС України.

Ворожі БпЛА рухаються складною траєкторією, охоплюючи центральні, східні та північні регіони країни.

Основний початковий рух груп ударних БпЛА фіксується на заході та півдні Сумської області. Звідти безпілотники розділилися, прямуючи одразу на три ключові напрямки:

Чернігівщина

Полтавщина

Харківщина

Ця тактика спрямована на розосередження уваги ППО та нанесення ударів по інфраструктурі кількох областей одночасно.

Частина безпілотників взяла курс на Черкащину та Київщину. Інша група рухається на Полтавщині у напрямку Решетилівка, Велика Багачка, Білики та Павлиш.

БпЛА прямують у напрямку Чернігова. А також фіксується рух у бік населених пунктів Славутич, Ріпки, Варва та Ладан.

Напрямок руху БпЛа також спостерігається на Сумщині в напрямку Сум та населеного пункту Кириківка.

На Харківщині у бік населених пунктів Золочів, Валки.

Нагадаємо, за минулу добу трати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. Станом на 5 грудня вони сягнули 1 178 610 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 1240 загарбників.