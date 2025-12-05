ТСН у соціальних мережах

Бої за Мирноград загострюються: "Осман" розповів, яка ситуація у місті

Окупанти готуються захопити Мирноград і перекинути резерви на напрямок Торського.

ЗСУ

ЗСУ / © Getty Images

Російські війська значно активізували наступ, використовуючи велику кількість живої сили. Головна мета цих дій — захопити Мирноград та отримати перевагу для подальшого наступу на ключові логістичні вузли.

Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов «Осман» у своєму Telegram-каналі.

За словами Бунятова, ворог свідомо збільшує інтенсивність атак, «закидаючи все більше м’яса», щоб досягти двох важливих цілей:

«Наразі п…дари закидають усе більше м’яса, щоб дотиснути Мирноград і перекинути більше резервів на напрямок Торського. Це дасть можливість рубати під’їзди до Дружківки та Костянтинівки з двох напрямків. Логістика — кров фронту», — зазначив військовий.

Нагадаємо, окупаційні війська країни-агресора Росії намагаються завершити оточення бійців Сил оборони в Мирнограді Донецької області.

Також повідомлялося, ситуація у Мирнограді — критична. А будь-який відхід вже пов’язаний із серйозними ризиками. Деякі поранені перебувають у місті вже понад сто днів, не маючи змоги вибратися. Щоденно ворожі КАБи й ФАБи зносять цілі будинки до фундаменту. Позиції залишаються без харчів — запаси зменшуються, однак наказу про відхід — немає.

