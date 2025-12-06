Теплі та душевні привітання з Днем святого Миколая для дорослих і дітей: проза, вірші, листівки

Привітання з Днем святого Миколая 2025 року / © pexels.com

Святий Миколай у ніч тиху й світлу,

Принесе радість, тепло і світлі мрії.

Хай буде щастя у домі міцну нитку,

І серце сповниться добрими надіями!

Привітання з Днем святого Миколая / © ТСН

Вітаю з Днем святого Миколая! Хай його добрі руки принесуть у твій дім тепло, радість і гармонію, а серце наповниться вірою у диво та любов.

Привітання з Днем святого Миколая / © ТСН

Зірка сяє в небі, сніг летить, мов казка,

Миколай стукає тихо у вікно.

Хай кожна мить життя буде солодка,

І радість гріє душу завжди давно!

Привітання з Днем святого Миколая / © ТСН

Нехай у цей день святий Миколай виконає найщиріші бажання, подарує спокій душі і наповнить життя світлом, добробутом та приємними несподіванками.

Привітання з Днем святого Миколая / © ТСН

Хай дзвін дзвонить і сміх лунає в хаті,

Хай здійсняться бажання, що в серці таї.

Миколай до тебе йде з подарунками,

З теплом і любов’ю, з добрими словами.

Привітання з Днем святого Миколая / © ТСН

Бажаю, щоб святий Миколай завітав у твою оселю і приніс мир, щастя та маленькі радощі, що роблять кожен день яскравим і теплим.

Привітання з Днем святого Миколая / © ТСН

Святий Миколай у ніч чарівну й ясну,

Дарує світло, радість і ласку.

Хай серце твоє буде завжди щасливе,

А доля — добробут, щирість і казку!

Привітання з Днем святого Миколая / © ТСН

В цей святковий день хочу побажати тобі віри у чудеса, добрих сердець поруч та тепла, що зігріває душу. Хай Миколай охороняє тебе і дарує світлі миті щастя.

Привітання з Днем святого Миколая / © ТСН

В морозний вечір, коли зорі ясні,

Миколай іде з небесної стежки.

Хай щастя, любов і радощі прекрасні

Наповнять твоє життя легкістю та сміхом!

Привітання з Днем святого Миколая / © ТСН

Нехай День святого Миколая наповнить твій дім радістю, серце — любов’ю, а думки — спокоєм. Хай добрі справи і щирі посмішки супроводжують кожен твій день!