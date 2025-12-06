- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 325
- Час на прочитання
- 2 хв
Теплі та душевні привітання з Днем святого Миколая для дорослих і дітей: проза, вірші, листівки
В Україні сьогодні святкують День святого Миколая. Хоча подарунки та солодощі завжди радують рідних, щирі й теплі слова привітання зі святом мають не меншу цінність.
Святий Миколай у ніч тиху й світлу,
Принесе радість, тепло і світлі мрії.
Хай буде щастя у домі міцну нитку,
І серце сповниться добрими надіями!
Вітаю з Днем святого Миколая! Хай його добрі руки принесуть у твій дім тепло, радість і гармонію, а серце наповниться вірою у диво та любов.
Зірка сяє в небі, сніг летить, мов казка,
Миколай стукає тихо у вікно.
Хай кожна мить життя буде солодка,
І радість гріє душу завжди давно!
Нехай у цей день святий Миколай виконає найщиріші бажання, подарує спокій душі і наповнить життя світлом, добробутом та приємними несподіванками.
Хай дзвін дзвонить і сміх лунає в хаті,
Хай здійсняться бажання, що в серці таї.
Миколай до тебе йде з подарунками,
З теплом і любов’ю, з добрими словами.
Бажаю, щоб святий Миколай завітав у твою оселю і приніс мир, щастя та маленькі радощі, що роблять кожен день яскравим і теплим.
Святий Миколай у ніч чарівну й ясну,
Дарує світло, радість і ласку.
Хай серце твоє буде завжди щасливе,
А доля — добробут, щирість і казку!
В цей святковий день хочу побажати тобі віри у чудеса, добрих сердець поруч та тепла, що зігріває душу. Хай Миколай охороняє тебе і дарує світлі миті щастя.
В морозний вечір, коли зорі ясні,
Миколай іде з небесної стежки.
Хай щастя, любов і радощі прекрасні
Наповнять твоє життя легкістю та сміхом!
Нехай День святого Миколая наповнить твій дім радістю, серце — любов’ю, а думки — спокоєм. Хай добрі справи і щирі посмішки супроводжують кожен твій день!