Унікальний скарб монет може переписати історію ранньої Європи

Знахідка може переосмислити сучасне розуміння середньовічних маршрутів пересування хрестоносців через Центральну та Південно-Східну Європу.

Унікальний скарб середньовічних монет

Унікальний скарб середньовічних монет / © Facebook Arheološki muzej Osijek

Знайдений археологами у Хорватії скарб середньовічних срібних монет може переписати економічну та культурну історію ранньої Європи епохи хрестоносців.

Про унікальну знахідку повідомило видання Arkeonews.

Під час досліджень на стоянці Батіна, що в регіоні Баранья, археологи несподівано виявили надзвичайно рідкісний скарб ранньосередньовічних срібних монет, пов’язаних з періодом Першого хрестового походу.

Експерти кажуть, що знахідка може переосмислити сучасне розуміння середньовічних маршрутів пересування хрестоносців через Центральну та Південно-Східну Європу.

Скарб складається з 56 середньовічних французьких срібних монет, що походять з Ліможа, Тулузи, Альбі та єпархії Ле-Пюї. Ці монети були виготовлені між кінцем IX століття та серединою XIII століття, тобто збігаються в часі з епохою Першого хрестового походу (1096–1099).

Їхня поява в Хорватії — далеко від центрів карбування монет — виявляє несподівані зв’язки між західноєвропейськими регіонами та басейном Дунаю.

Учені вважають, що скарб може бути пов’язаний з рухом хрестоносців або паломників, які подорожували до Святої Землі. Географічне положення Хорватії зробило її коридором для груп, що подорожували через Балкани до Константинополя та Леванту.

Хоча в історичних текстах згадуються великі армії хрестоносців, які прямували відомими маршрутами, незліченна кількість менших груп, сімей або незалежних паломників, ймовірно, подорожувала менш задокументованими шляхами.

Унікальність цього скарбу полягає у тому, що він складається із рідкісних у той час срібних монет. Політична нестабільність та порушення торговельних шляхів спричинили повсюдний дефіцит срібла, що призвело до значно меншого випуску монет, ніж у попередні чи пізніші століття. Багато типів збереглися донині лише в поодиноких або дуже обмежених екземплярах.

Срібні монети, знайдені у Батині, представляють понад 10 відсотків усіх відомих зразків такого типу у світі. З нумізматичної точки зору така концентрація просто вражає. Вона підносить знахідку до рівня одного з найважливіших середньовічних нумізматичних відкриттів, коли-небудь задокументованих у Європі.

Скарб зараз доступний для публічного огляду в Археологічному музеї в Осієку.

Нагадаємо, раніше у Швейцарії археологи натрапили на невідомі залишки середньовічного замку.

