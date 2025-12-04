Середньовічний замок. Художнє уявлення: Археологічне бюро кантону Тургау

У Швейцарії археологи натрапили на несподівану знахідку, використавши дані дистанційного лазерного сканування місцевості. Під час аналізу детальних LiDAR-карт рельєфу у кантоні Тургау фахівці виявили раніше невідомі залишки середньовічного замку. На зображеннях помітили два невеликі природні плато, відокремлені різкими оборонними ровами — саме такі риси вважаються типовими для фортець типу «мотт-і-бейлі».

Про це повідомило видання Heritage Daily.

Фортифікації цього типу поширилися у Північній Європі з Х століття — після їх появи в Нормандії та Анжу. Їхня архітектура була простою й водночас ефективною: на насипному пагорбі — «мотт» — зводили невеликий донжон, а поруч облаштовували укріплений двір, відомий як «бейлі». Завдяки такій конструкції фортеці зводили швидко і без значних трудових витрат.

Відкриття має велике значення для вивчення минулого фортеці Іттінген, точне розташування якої тривалий час залишалося предметом суперечок. Раніше науковці розглядали три ймовірні локації: курган Хрюцбук у Варт-Вайнінгені, територію Іттінгенського чартерхаусу та район Тебелі — саме там, за новими даними LiDAR, і виявили перспективну ділянку.

Після фіксації ознак укріплення на лідарних картах кантональна археологічна служба Тургау провела авторизоване польове дослідження. Під час огляду місцевості фахівці знайшли невеликий уламок кераміки, кілька залізних предметів та три середньовічні наконечники стріл.

Додаткового інтересу історії додає документ папської канцелярії 1152 року, у якому згадується дозвіл на будівництво монастиря «на своєму замку». Це дає підстави припускати, що частина середньовічних укріплень могла колись розташовуватися на території сучасного Чартерхаусу Іттінген.

Археологічне бюро Тургау наразі утрималося від розкопок, щоб зберегти ділянку в первісному стані для подальших досліджень із використанням новітніх методів. Виявлені артефакти передали на реставрацію та подальший аналіз.

