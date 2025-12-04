Доведіть, що ви геній: ця головоломка перевірить вашу спостережливість за 11 секунд

Головоломка / © pexels.com

Ця оптична головоломка стала справжнім хітом у Мережі, кидаючи виклик навіть найуважнішим людям. Суть завдання проста: серед повторюваної послідовності чисел «67» заховане одне-єдине число «76».

Про це пише jagranjosh.

Час, відведений на пошук, — 11 секунд. Якщо ви впораєтеся із цим завданням у відведений термін, ви автоматично доведете, що ваша спостережливість та IQ на рівні Ейнштейна. Готові прийняти цей виклик і показати, що ваша кмітливість вища за середню?

Головоломка / © Фото з відкритих джерел

Оптична ілюзія спеціально створена так, щоб збити з пантелику: число «76» маскується серед тисяч своїх візуально схожих «сусідів», вимагаючи від учасника максимальної концентрації. Це не просто перевірка зору, а справжня перевірка вашого мозку на швидкість обробки інформації та вміння знаходити аномалії в однорідному масиві.

Відповідь

Відповідь на головоломку / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше в Мережі поширювалась головоломка, де треба було знайти приховане обличчя на фото. Лише 10% людей могли впоратися з цим завданням.