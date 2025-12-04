ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
281
Час на прочитання
1 хв

Доведіть, що ви геній: ця головоломка перевірить вашу спостережливість за 11 секунд

Вірусна головоломка кидає виклик вашій спостережливості.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Головоломка

Головоломка / © pexels.com

Ця оптична головоломка стала справжнім хітом у Мережі, кидаючи виклик навіть найуважнішим людям. Суть завдання проста: серед повторюваної послідовності чисел «67» заховане одне-єдине число «76».

Про це пише jagranjosh.

Час, відведений на пошук, — 11 секунд. Якщо ви впораєтеся із цим завданням у відведений термін, ви автоматично доведете, що ваша спостережливість та IQ на рівні Ейнштейна. Готові прийняти цей виклик і показати, що ваша кмітливість вища за середню?

Головоломка / © Фото з відкритих джерел

Головоломка / © Фото з відкритих джерел

Оптична ілюзія спеціально створена так, щоб збити з пантелику: число «76» маскується серед тисяч своїх візуально схожих «сусідів», вимагаючи від учасника максимальної концентрації. Це не просто перевірка зору, а справжня перевірка вашого мозку на швидкість обробки інформації та вміння знаходити аномалії в однорідному масиві.

Відповідь

Відповідь на головоломку / © Фото з відкритих джерел

Відповідь на головоломку / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше в Мережі поширювалась головоломка, де треба було знайти приховане обличчя на фото. Лише 10% людей могли впоратися з цим завданням.

Дата публікації
Кількість переглядів
281
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie