Докажите, что вы гений: эта головоломка проверит вашу наблюдательность за 11 секунд
Вирусная головоломка бросает вызов вашей наблюдательности.
Эта оптическая головоломка стала настоящим хитом в Сети, бросая вызов даже самым внимательным людям. Суть задачи проста: среди повторяющейся последовательности чисел «67» спрятано одно-единственное число «76».
Об этом пишет jagranjosh.
Время, отведенное на поиск, — 11 секунд. Если вы справитесь с этой задачей в отведенный срок, вы автоматически докажете, что ваша наблюдательность и IQ на уровне Эйнштейна. Готовы принять этот вызов и показать, что ваша смекалка выше средней?
Оптическая иллюзия специально создана так, чтобы сбить с толку: число «76» маскируется среди тысяч своих визуально схожих «соседей», требуя от участника максимальной концентрации. Это не просто проверка зрения, а проверка вашего мозга на скорость обработки информации и умение находить аномалии в однородном массиве.
Ответ
