"Это предательство": в НОК возмутились сменой гражданства украинской прыгуньи в воду на российское

София Лискун / © Associated Press

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт прокомментировал смену гражданства украинской прыгуньи в воду Софии Лискун на российское.

"Узнал эту новость сегодня, был очень неприятно удивлен. Эта девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это просто предательство! У меня это не укладывается в голове. Зачем это делать, особенно сейчас, когда мы выстояли и продолжаем бороться за свою независимость.

Я отлично помню, сколько ей помогало и государство, и федерация. У нее не было проблем с финансированием – ей платили стипендию, организовывали сборы и выезды на соревнования. Ей помогало и Министерство спорта, и Федерация прыжков в воду Украины, и город Киев. Что или кто повлиял на ее решение, еще предстоит выяснить. Она же наверняка имела возможность остаться в Луганске в 2014 году. Но она уехала в столицу Украины. Столько лет выступала за сборную, ходила с нашим сине-желтым флагом. Просто нет слов", – цитирует Гутцайта издание "Чемпион".

В то же время Гутцайт отметил, что пока не может сказать, когда Лискун может выступить на международных соревнованиях под флагом страны-агрессора.

"Нужно смотреть устав международной федерации, регламентирующий смену гражданства спортсменов. В случае с гимнастом Ковтуном, согласно правилам Международной федерации гимнастики, за новую страну он может начать выступать лишь через два года. Сразу возникает и вопрос относительно ее спортивных перспектив, ведь не факт, что она сможет пробиться в состав сборной страны-агрессора", – заявил глава НОК Украины.

Федерация Украины по прыжкам в воду также решительно осудила действия Лискун и уже приняла решение об исключении ее из состава сборной и лишении всех званий и наград.

"Федерация Украины по прыжкам в воду выражает глубокое возмущение и решительно осуждает действия спортсменки национальной сборной Софии Лискун, которая, не сообщив тренерский штаб, Федерацию или Министерство молодежи и спорта Украины, приняла решение о смене гражданства.

Такие шаги категорически неприемлемы, ведь дискредитируют не только отдельную спортсменку, но и всю команду Украины, которая ежедневно самоотверженно борется за право представлять нашу страну на международной арене.

В нашей спортивной семье есть тренеры и родители спортсменов, которые встали на защиту и защищают Украину. Поэтому каждый, кто выходит на соревнования под сине-желтым флагом, должен осознавать высокую цену этой чести и ответственности.

На внеочередном заседании Исполнительного комитета Федерации Украины по прыжкам в воду было единогласно принято решение о немедленном исключении Софии Лискун из состава национальной сборной команды Украины и лишении всех званий и наград, полученных под эгидой Федерации.

Федерация Украины по прыжкам в воду также обратится к международным спортивным институтам с требованием применить к указанной спортсменке спортивный карантин в соответствии с действующими международными нормами.

Мы оставляем за собой право инициировать дополнительные меры согласно законодательству Украины и внутренним регламентам Федерации, чтобы исключить подобные случаи в дальнейшем.

Честь выступать под государственным флагом Украины – это не привилегия, а высокая ответственность, которую нельзя предавать", – говорится в официальном заявлении Федерации Украины по прыжкам в воду.

Всего на счету родившейся в Луганске 23-летней Лискун 12 медалей на уровне чемпионатов мира и Европы в составе сборной Украины.

В 2025 году она завоевала две медали на Евро по прыжкам в воду: "золото" в смешанных командных соревнованиях и "серебро" в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Она также дважды представляла Украину на Олимпийских играх – в Токио-2020 и Париже-2024, не завоевав там наград.

Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр-2024 в спортивной гимнастике Илья Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское.