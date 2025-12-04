Что не следует дарить на рождественские праздники: худшие варианты

Подарок / © pexels.com

Реклама

Даже один неудачный подарок может испортить праздничное настроение: эксперты составили антирейтинг подарков на рождественские праздники, которых лучше избегать. В худшие варианты вошли книги по самопомощи и чашки с надписями, а декоративные предметы возглавили список нежелательных.

Об этом сообщили Time Out Worldwide и Yahoo.

Книги по самопомощи

Подарить кому-то издание вроде «Как взять под контроль свою депрессию» или «Как разорвать круг нездорового питания» часто кажется не проявлением заботы, а скрытой критикой. Если человеку нужна помощь, он обычно и так это осознает, поэтому такой подарок может лишь усилить ощущение, что с ним «что-то не так».

Реклама

Чашки с надписями

Еще одна чашка с шуткой о кофе или мотивационной фразой, скорее всего, просто станет очередным предметом в уже переполненном шкафчике. Подобные чашки давно воспринимаются как подарок «чтобы что-то подарить».

Подарочные сертификаты

Сертификаты могут быть уместными только тогда, когда точно соответствуют интересам человека. Подарить сертификат в кондитерскую тому, кто придерживается диеты, или курс флористики человеку, у которого аллергия на пыльцу, — типичный пример неудачного выбора.

Носки

Несмотря на то что носки нужны всем, это тот случай, когда лучше покупать их самостоятельно: важны размер, стиль и цвет. Неудачная или слишком экстравагантная пара с мультипликационными героями, скорее всего, так и останется лежать неиспользованной.

Согласно опросу компании Happy Cards, некоторые подарки лучше обходить стороной. В опросе приняли участие 980 взрослых, которых попросили назвать худшие подарки и объяснить, почему они вызвали негативные эмоции. Почти 40% респондентов наименее желанными назвали продукты питания и товары для дома, а одежда оказалась на втором месте среди нежелательных подарков.

Реклама

В рейтинге непопулярных подарков лидируют декоративные предметы для интерьера, за ними — носки и нижнее белье, а дальше — различные бытовые гаджеты.

Опрошенные объяснили, что такие подарки просто не будут использовать. Кроме практичности, важное значение имеют также эстетические предпочтения и персональный стиль. Вторым по распространенности мотивом стало то, что получателям подарок показался неэстетичным — именно поэтому декор и одежда так часто оказываются в списке нежелательных.

К слову, ранее сообщалось о 10 крутых и недорогих подарках на Николая для мальчиков и девочек.