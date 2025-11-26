Святой Николай или Санта: украинцы в Сети спорят, кто и когда приносит подарки детям

Подарки / © Pexels

В украинском обществе продолжается активный отказ от советских символов, в том числе и от Деда Мороза. Однако полного консенсуса относительно того, кто должен «отвечать» за подарки для малышей, среди родителей до сих пор нет. Это привело к оживленной дискуссии в социальных сетях.

Все началось с сообщения пользовательницы под ником ola_comics в соцсети Threads.

«Не будет у моих детей никакой устоявшейся традиции, похоже. Потому что я запуталась последние годы. А вы что? Что решили?», — отметила пользовательница.

Сообщение в соцсети Threads. / © Скриншот

Комментарии пользователей обнаружили значительный раскол в подходах к празднованию. Большинство категорически выступает против Деда Мороза, отмечая, что этот персонаж был навязан и не имеет отношения к украинским традициям. Некоторые пользователи заявили, что покидают Деда Мороза, считая его «нейтральным, неполитическим и вечным» символом зимы и мороза, а не религиозным персонажем. Подавляющее большинство сошлось на том, что ключевым праздником для подарков является День Святого Николая (6 декабря).

«Я что-то не понимаю, какие могут быть сомнения относительно „деда мороза“… я думала, что этот вопрос уже вообще не поднимается… в Украине дарятся подарки деткам на Николая (сейчас 6 декабря)», — отметил один из комментаторов.

Комментарии под сообщением / © Скриншот

Родители, отказавшиеся от советского персонажа, вводят новые, часто гибридные традиции. Например:

Святой Николай (6 декабря) — приносит самый большой подарок под подушку. Санта-Клаус (25 декабря) — приходит к тем, кто празднует Рождество по западному обряду. Некоторые в этот день дарят книги или получают подарки от крестных. Новый год (31 декабря/1 января) — на Новый год во многих семьях подарки дарят просто «от родителей» или же привлекают нейтральных персонажей, таких как Снеговик или Эльф.

Некоторые пользователи подошли к вопросу с юмором, предложив нестандартного «патриотического» персонажа:

«В ночь с 31.12 к детям может приходить Степан Андреевич Бандера (он родился 01.01.) и оставлять патриотические подарки)))) Я с юмором если что-нибудь», — пошутила пользовательница.

Часть родителей вообще решила не вводить детей в заблуждение сказками, даря подарки лично от себя и других родственников.

«Решили не вводить ребенка в заблуждение ложью о санте или николае. Все подарки от нас (родителей) или других родственников. При этом легенду прихода санты/николая на праздники к детям не скрываем, просто объясняем как сказку», — поделился своим подходом один из родителей.

Комментарии к сообщению. / © Скриншот

Напомним, в этот волшебный день каждый ребенок с нетерпением ожидает, что под подушкой найдется недорогой подарок на Николая, идеально подобранный для мальчика или девочки — игрушка, книга или сладости, которые принесут радость и праздничное настроение.

