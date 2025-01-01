Отголосок "совка": оккупанты запрещают вертепы и колядки

Во время рождественско-новогодних праздников оккупанты боятся даже намеков на украинские традиции.

На временно оккупированных территориях Украины ставленники российских властей запрещают украинские традиции, в частности колядки и вертепы.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В сообщении говорится, что во время рождественско-новогодних праздников оккупанты боятся даже намеков на украинские традиции. При этом так называемые "православные" повторяют запреты времен коммунистического режима в Советском Союзе.

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К празднованиям нового года запрещено привлекать святого Николая. Отсутствие колядников, вертепов и даже упоминаний о них стало новым "правилом". На всех мероприятиях обязательны только "дед мороз" и "снегурочка".

Кроме того, оккупационные власти осуществляют дискредитацию западной культуры. Для детей проводят "профилактические" мероприятия, во время которых пытаются вызвать неприязнь к Санта Клаусу и другим западным сказочным героям и навязать свои искусственные символы.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины РФ усилила контроль за людьми, празднующими Рождественские праздники 24 и 25 декабря по новоюлианскому календарю.

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