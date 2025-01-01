Відголосок “совка”: окупанти забороняють вертепи та колядки

Під час різдвяно-новорічних свят окупанти бояться навіть натяків на українські традиції.
На тимчасово окупованих територіях України ставленики російської влади забороняють українські традиції, зокрема - колядки та вертепи.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
У повідомлені йдеться, що під час різдвяно-новорічних свят окупанти бояться навіть натяків на українські традиції. При цьому так звані “православні” повторюють заборони часів комуністичного режиму в Радянському Союзі.
Зокрема, до святкувань нового року заборонено залучати святого Миколая. Відсутність колядників, вертепів та навіть згадок про них стала новим "правилом". На всіх заходах обов’язкові лише "дід мороз" і "снігурка".
Окрім того, окупаційна влада здійснює дискредитацію західної культури. Для дітей проводять “профілактичні” заходи, під час яких намагаються викликати неприязнь до Санта Клауса та інших західних казкових героїв і нав'язати свої штучні символи.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України РФ посилила контроль за людьми, які святкують Різдвяні свята 24 і 25 грудня за новоюліанським календарем.
Читайте також: