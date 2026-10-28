"Борсук" повертається: Герой України, якого не сприймав Сирський, може очолити морпіхів

Вадим Сухаревський / © ТСН

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Колишній командувач Сил безпілотних систем, Герой України полковник Вадим Сухаревський («Борсук») очолив морську піхоту Військово-морських сил ЗСУ.

Про призначення Сухаревського повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на поінформовані джерела.

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За даними джерел, Сухаревський командуватиме морською піхотою замість генерал-майора Дмитра Делятицького. 1 жовтня 2026 року стало відомо, що Делятицький передав командування 30-м корпусом морської піхоти та повідомив, що продовжить службу на посаді командувача морської піхоти ВМС ЗСУ.

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Вадим Сухаревський очолив морську піхоту ЗСУ: що про нього відомо

Вадим Сухаревський — полковник ЗСУ, Герой України, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 2022–2024 роках він командував 59-ю окремою мотопіхотною бригадою імені Якова Гандзюка, яка брала участь, зокрема, в контрнаступі на Херсонщині.

У лютому 2024-го Сухаревського призначили заступником головнокомандувача ЗСУ з питань безпілотних систем, а в червні того ж року він очолив новостворені Сили безпілотних систем.

У червні 2025 року президент Володимир Зеленський звільнив Сухаревського з посади командувача СБС. Новим очільником став Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр». Після цього Сухаревського призначили заступником командувача оперативного командування «Схід».

Для Сухаревського морська піхота — не новий напрямок служби. У 2016–2021 рр. він командував 503-м окремим батальйоном морської піхоти, а згодом був начальником штабу 35-ї окремої бригади морської піхоти.

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Конфлікт Сухаревського та Сирського: що відомо про їхні розбіжності

Призначення Сухаревського на нову посаду знову привернуло увагу до його попередньої роботи в Силах безпілотних систем. Саме тоді публічно обговорювали можливі розбіжності між ним і тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Ветеран СБС Олександр Карпюк, відомий як Серж Марко, стверджував, що Сирський виступав проти створення СБС як окремого роду військ і мав складні взаємини з Сухаревським.

«Пан Сирський був запеклим противником СБС. Він вважав, що окремий рід військ не потрібен, і прямо це казав у приватних розмовах. Самого Сухаревського він взагалі не сприймав», — заявляв Карпюк.

За його словами, Сухаревський наполягав на створенні окремого роду військ, однак необхідні для роботи СБС документи тривалий час не підписували.

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«Сухаревський відповів, що за ці чотири місяці він отримав п’ять розслідувань від Сирського та нуль підписаних документів, необхідних для роботи СБС», — стверджував Карпюк.

Про проблеми під час роботи Сухаревського в СБС заявляв і військовослужбовець Ігор Шолтис із позивним «Гаррі Шульц». За його словами, командувач стикався з недостатнім забезпеченням і труднощами в бойових та планувальних питаннях.

«Коли пройшов певний період, то побачили, що забезпечення йде за залишковим принципом. А питання несприяння у певних бойових і планувальних ситуаціях — це не просто туман війни, а політичний контекст взаємодії Сухаревського з Сирським«, — зазначав Шолтис.

Сам Сухаревський після звільнення з посади командувача СБС заявляв, що його бачення подальшого розвитку Сил безпілотних систем розійшлося з позицією керівництва.

Водночас Сирський пояснював кадрову зміну відсутністю, на його думку, достатнього прогресу в розвитку СБС за час керівництва Сухаревського.

«Він був рік на цій посаді. Пройшов рік, тут жодного руху не було, ми змушені були розвивати ці сили в Сухопутних військах», — заявляв колишній головком.

Після Сухаревського Сили безпілотних систем очолив Роберт Бровді «Мадяр». Сирський тоді коментував, що новий командувач «користується повагою» і вже взявся до роботи.

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