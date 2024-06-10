Командувачем Сил безпілотних систем став Вадим Сухаревський: що про нього відомо

Саме Вадим Сухаревський віддав перший наказ у війні з РФ відкрити вогонь. Це сталося 13 квітня 2014 біля Слов'янська.

Полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Про це йдеться у наказі міністра оборони від 10 червня 2024 року, повідомив Генштаб ЗСУ.

"Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.

І хоча безпілотники активно використовувалися на фронті ще навіть до початку повномасштабного вторгнення, Сили безпілотних систем – новий рід військ у складі Збройних сил.

6 лютого цього року Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем. 7 травня Кабмін підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського про створення окремого роду військ у ЗСУ – Сил безпілотних систем.

У лютому Сухаревський наголошував, що впровадження безпілотних систем має бути системним підходом.

"Ми маємо зробити те, що в майбутньому ляже в усі підручники воєнної історії та буде розглядатися як ефективний приклад реакції у бойових діях у війні в майбутньому. Теза про те, що "генерали готуються до вчорашньої війни" – відпала давним давно. Я зроблю все можливе для того, щоб безпілотні системи стали запорукою і одним із ключових елементів перемоги", – зазначав він.

Що відомо про Вадима Сухаревського

Нагадаємо, 10 лютого 2024 року 39-річного Вадима Сухаревського було призначено на посаду заступника головкома ЗСУ Олександра Сирського. Сухаревському доручили відповідати за напрямок безпілотних систем та розвиток застосування дронів.

Зауважимо, що Схаревський брав участь у російсько-українській війні ще від 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня. Це саме він перший наказав стріляти в бойовиків терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна на ураження.

"Група бойовиків під командуванням Ігоря Гіркіна захопила відділення міліції у Слов’янську. Але комбриг Віктор Копачинський, як згадували бійці, наказав не стріляти. Стрілянина на Майдані два місяці тому призвела до арешту міліціонерів, пояснював він. Повторювати цей досвід він не хотів.

Близько дев’ятої ранку на галявину, де зібралися бійці, виїхав позашляховик. Кілька бойовиків з автоматами вистрибнули з машини та відкрили вогонь по СБУшниках. З лісу почалася стрілянина в бік десантників.

Сухаревський сидів у БТРі на командирському місці поруч із навідником Олегом Гопяком.

– Х*лі дивишся? *баш! – сказав Сухаревський.

– З якого кулемета? – перепитав Гопяк.

– З обох!

Ті кулеметні черги стали першими пострілами ЗСУ в російсько‐українській війні", – йдеться у статті Forbes.ua.

Від березня 2022‐го полковник Сухаревський командував 59‐ю окремою механізованою бригадою. 18 червня 2022 року нагороджений званням Героя України

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