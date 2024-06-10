Королівський бісквіт "Вікторія": як приготувати відомий класичний десерт

Бісквіт був названий так на честь королеви Вікторії, яка насолоджувалася ним з післяобіднім чаєм. Під час пізнього сніданку Вікторія просила подавати її улюблений десерт — бісквіт із полуничним джемом, малиною та вершками. Уже понад 200 років британці надають перевагу полунично-вершковому бісквіту.

Полюбляла цей бісквіт королева Єлизавета II. Шанувальниками його є принцеса Уельська, принц Луї, а королева-консорт Камілла навіть часто сама пече його для чоловіка та гостей.

Бісквіт "Вікторія", або бісквіт королеви Вікторії, відомий кожному британцю. Британський шеф-кухар Мері Берр, вважає, що бісквіт "Вікторія" — один із найвдаліших та найсмачніших десертів. Хоча оригінальна версія бісквіта готується лише з варенням, сучасні рецепти також використовують масляний крем.

Інгредієнти для приготування бісквіта "Вікторія":

Вершкове масло – 250 г

Цукор — 250 г

Борошно — 250 г

Розпушувач – 8 г

Яйця - 4 шт.

Ванільний екстракт — 2 ч. л

Малиновий джем – 1 ст. л

Збиті вершки та цедра одного лимона.

Готуємо бісквіт "Вікторія"

Вершкове масло кімнатної температури змішуємо з цукром і збиваємо міксером.

До збитої маси додаємо спочатку одне яйце, збиваючи міксером, а потім друге, продовжуючи збивати масу.

В окремій місткості змішуємо борошно з розпушувачем. Додаємо його до масляно-яєчної суміші невеликими порціями, щоразу добре перемішуючи.

Лимонну цедру натираємо на дрібній тертці та додаємо в тісто разом з екстрактом ванілі.

Ділимо тісто на дві частини.

Змащуємо форму маслом, посипаємо борошном, дно застеляємо пергаментом. Розігріваємо духовку до 190 градусів.

Викладаємо половину тіста, розрівнюємо та випікаємо близько пів години. Так само випікаємо і другий корж. Щоб коржі стали вологішими, їх можна загорнути у харчову плівку та відправити у холодильник на одну годину.

В оригінальному рецепті для начинки між коржами використовують малиновий джем. А можна начиняти кремом, свіжою малиною та збитими вершками.

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