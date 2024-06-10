Королівський бісквіт "Вікторія": як приготувати відомий класичний десерт

Рецепт бісквіта королеви Вікторії
Бісквіт був названий так на честь королеви Вікторії, яка насолоджувалася ним з післяобіднім чаєм. Під час пізнього сніданку Вікторія просила подавати її улюблений десерт — бісквіт із полуничним джемом, малиною та вершками. Уже понад 200 років британці надають перевагу полунично-вершковому бісквіту.
Полюбляла цей бісквіт королева Єлизавета II. Шанувальниками його є принцеса Уельська, принц Луї, а королева-консорт Камілла навіть часто сама пече його для чоловіка та гостей.
Бісквіт "Вікторія", або бісквіт королеви Вікторії, відомий кожному британцю. Британський шеф-кухар Мері Берр, вважає, що бісквіт "Вікторія" — один із найвдаліших та найсмачніших десертів. Хоча оригінальна версія бісквіта готується лише з варенням, сучасні рецепти також використовують масляний крем.
Інгредієнти для приготування бісквіта "Вікторія":
- Вершкове масло – 250 г
- Цукор — 250 г
- Борошно — 250 г
- Розпушувач – 8 г
- Яйця - 4 шт.
- Ванільний екстракт — 2 ч. л
- Малиновий джем – 1 ст. л
- Збиті вершки та цедра одного лимона.
Готуємо бісквіт "Вікторія"
- Вершкове масло кімнатної температури змішуємо з цукром і збиваємо міксером.
- До збитої маси додаємо спочатку одне яйце, збиваючи міксером, а потім друге, продовжуючи збивати масу.
- В окремій місткості змішуємо борошно з розпушувачем. Додаємо його до масляно-яєчної суміші невеликими порціями, щоразу добре перемішуючи.
- Лимонну цедру натираємо на дрібній тертці та додаємо в тісто разом з екстрактом ванілі.
- Ділимо тісто на дві частини.
- Змащуємо форму маслом, посипаємо борошном, дно застеляємо пергаментом. Розігріваємо духовку до 190 градусів.
- Викладаємо половину тіста, розрівнюємо та випікаємо близько пів години. Так само випікаємо і другий корж. Щоб коржі стали вологішими, їх можна загорнути у харчову плівку та відправити у холодильник на одну годину.
- В оригінальному рецепті для начинки між коржами використовують малиновий джем. А можна начиняти кремом, свіжою малиною та збитими вершками.
Читайте також: