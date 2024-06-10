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Королівський бісквіт "Вікторія": як приготувати відомий класичний десерт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
297 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
461
Час на прочитання
2 хв
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Королівський бісквіт "Вікторія": як приготувати відомий класичний десерт

Бісквіт "Вікторія"

Рецепт бісквіта королеви Вікторії

Бісквіт був названий так на честь королеви Вікторії, яка насолоджувалася ним з післяобіднім чаєм.  Під час пізнього сніданку Вікторія просила подавати її улюблений десерт — бісквіт із полуничним джемом, малиною та вершками.  Уже понад 200 років британці надають перевагу полунично-вершковому бісквіту.

Полюбляла цей бісквіт королева Єлизавета II.  Шанувальниками його є принцеса Уельська, принц Луї, а королева-консорт Камілла навіть часто сама  пече його для чоловіка та гостей.

Бісквіт "Вікторія", або бісквіт королеви Вікторії, відомий кожному британцю. Британський шеф-кухар Мері Берр, вважає, що бісквіт "Вікторія" — один із найвдаліших та найсмачніших десертів. Хоча оригінальна версія бісквіта готується лише з варенням, сучасні рецепти також використовують масляний крем.

Інгредієнти для приготування бісквіта "Вікторія":

  • Вершкове масло – 250 г
  • Цукор — 250 г
  • Борошно — 250 г
  • Розпушувач – 8 г
  • Яйця - 4 шт.
  • Ванільний екстракт — 2 ч. л
  • Малиновий джем – 1 ст. л
  • Збиті вершки та цедра одного лимона.

Готуємо бісквіт "Вікторія"

  • Вершкове масло кімнатної температури змішуємо з цукром і збиваємо міксером.
  • До збитої маси додаємо спочатку одне яйце, збиваючи міксером, а потім друге, продовжуючи збивати масу. 
  • В окремій місткості змішуємо борошно з розпушувачем. Додаємо його до  масляно-яєчної суміші невеликими порціями, щоразу добре перемішуючи.
  • Лимонну цедру натираємо на дрібній тертці та додаємо в тісто разом з екстрактом ванілі.
  • Ділимо тісто на дві частини.
  • Змащуємо форму маслом, посипаємо борошном, дно застеляємо пергаментом. Розігріваємо духовку до 190 градусів.
  • Викладаємо половину тіста, розрівнюємо та випікаємо близько пів години. Так само випікаємо і другий корж. Щоб коржі стали вологішими, їх можна загорнути у харчову плівку та відправити у холодильник на  одну годину.
  • В оригінальному рецепті для начинки між коржами використовують малиновий джем. А можна начиняти кремом, свіжою малиною та збитими вершками. 

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