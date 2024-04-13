Україна може завдавати удари понад 1 тисячу км вглиб Росії — Сухаревський

Україна має засоби, що завдавати ударів по Росії набито глибше, аніж 1200 кілометрів, як це було нещодавно.

Про це заступник Головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський сказав журналістам, інформує УНІАН.

На питання журналістів про те, наскільки збільшилась спроможність завдавати ударів вглиб РФ на відстані мінімум 1 тис 200 кілометрів після атаки на так званий завод зі збірки "шахедів" у місті Єлабуга (Татарстан).

"Для того, щоби не відкривати усіх карт, я скажу, що триває повсякденна робота в плані покращення цих моментів, і повірте, уже на сьогоднішній, і навіть на вчорашній день, тисяча двісті — це не ліміт", - сказав Сухаревський.

Разом з тим, він відмовився назвати дальність українських засобів для ураження цілей на території ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрон влетів у адмінбудівлю "Газпрому" в Бєлгороді.

Крім того, ми раніше інформували, що дрони навідалися до ростовського Новошахтинська, де раніше був атакований НПЗ.

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