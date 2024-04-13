Украина может наносить удары более 1 тысячи км вглубь России — Сухаревский

У Украины есть средства, которые наносить удары по России набито глубже, чем 1200 километров, как это было недавно.

Об этом заместитель Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Вадим Сухаревский сказал журналистам, информирует УНИАН.

На вопрос журналистов о том, насколько увеличилась способность наносить удары вглубь РФ на расстоянии минимум 1 тыс 200 километров после атаки на так называемый завод из сборника "шахедов" в Елабуге (Татарстан).

"Для того чтобы не открывать всех карт, я скажу, что продолжается повседневная работа в плане улучшения этих моментов, и поверьте, уже на сегодняшний, и даже на вчерашний день, тысяча двести — это не лимит", — сказал Сухаревский.

Вместе с тем он отказался назвать дальность украинских средств для поражения целей на территории врага.

Напомним, ранее сообщалось, что дрон влетел в админздание "Газпрома" в Белгороде.

Кроме того, мы ранее информировали, что дроны наведались в ростовский Новошахтинск, где ранее был атакован НПЗ.

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