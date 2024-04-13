Как Украине справиться с энергетическими проблемами: эксминистр предлагает три направления

По словам бывшего министра энергетики Ивана Плачкова, Украине нужен "энергорамштайн", еще одно должностное лицо и альтернативные источники энергии.

Эксминистр топлива и энергетики, председатель Совета Союза Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков считает, что у правительства Украины не хватает должностного лица, в полномочиях которого было бы управление логистикой, графиками отключения и лимитами электроэнергии.

Об этом он заявил в эфире "Эспрессо.tv".

"Нужна должность на уровне вице-премьер-министра с полномочиями, который может дать команду "собрать селекторное совещание", дать команду "разработать графики", дать лимиты на потребление по городам, регионам. Это очень большая организационная работа, но для этого нужна какая-то структура и полномочия", – отметил Плачков.

Эксминистр добавил, что в настоящее время главы администраций регионов и отдельных населенных пунктов не подчиняются министру энергетики, поэтому он не может напрямую отдавать им приказы.

По его словам, даже без изменений в правительстве, прежде всего, необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение социальной инфраструктуры и накапливать этот ресурс. По мнению Плачкова, эту задачу нужно решать по трем направлениям:

солнечные батареи;

ветряки;

дизель-генераторы.

Эксминистр считает, что на установку солнечных батарей можно было бы давать кредиты населению и промышленным предприятиям, чтобы они могли самостоятельно обеспечивать свои потребности в электроэнергии.

Относительно ветровой генерации электроэнергии Плачков отметил, что это направление активно реализуется ДТЭК во время войны. Но для этого, как и для закупки мобильных дизель-генераторов, нужны средства, которых недостаточно.

Для повышения эффективности работы и быстрого продвижения решений бывший министр предложил скоординировать усилия союзников Украины в энергетической сфере.

"Нужно сделать энергетический Rammstein и максимально использовать то оборудование, которое сегодня находится на закрытых электростанциях в Польше, Румынии, Германии, странах Балтии", — подытожил Плачков.

Напомним, после уничтожения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" полностью утратило генерацию. По словам председателя наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрея Гота, масштабы разрушений ужасающие.

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