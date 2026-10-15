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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по многоэтажке в Одессе — ОВА

В квартире на 17-м этаже, которая испытала самые большие разрушения, на момент попадания никого не было.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Россия атаковала Одессу

Россия атаковала Одессу / © Getty Images

Вечером 15 октября в результате вражеской атаки на Одессу был поврежден жилой дом.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, во время атаки в поврежденном доме не было людей.

«Предварительно, в квартире на 17 этаже, наиболее пострадавшей в результате вражеской атаки, на момент попадания никого не было», — говорится в сообщении.

Лисак также отметил, что на месте работают соответствующие службы. Они устанавливают все последствия российской атаки и оценивают нанесенные повреждения.

Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Кировоградскую область и областной центр вечером 14 октября. К сожалению, есть погибшие.

Мы ранее информировали, что Россия уже в третий день атаковала Винницу реактивными беспилотниками.

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