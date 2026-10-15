Магнитная буря 15 октября: какая ее мощность

Магнитная буря / © Credits

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В четверг, 15 октября, ожидаются слабые геомагнитные условия. Ожидается магнитная буря зелёного уровня с К-индесом 3,3.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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В ближайшие несколько дней геомагнитная активность в основном будет низкой. Однако влияние скоростного потока солнечного ветра из корональной дыры и возможное касательное влияние выброса корональной массы могут повлечь за собой периоды повышенной активности и кратковременную магнитную бурю уровня G1 в начале прогнозируемого периода.

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Магнитная буря 15 октября. Фото: Meteoagent.

Чаще об ухудшении самочувствия во время периодов сообщают метеочувствительные люди, люди с нарушениями сна, повышенной утомляемостью или сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные. У них могут возникать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность или проблемы со сном.

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