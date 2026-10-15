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Магнитная буря 15 октября: какая ее мощность
В ближайшие дни геомагнитная активность в основном будет низкой.
В четверг, 15 октября, ожидаются слабые геомагнитные условия. Ожидается магнитная буря зелёного уровня с К-индесом 3,3.
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
В ближайшие несколько дней геомагнитная активность в основном будет низкой. Однако влияние скоростного потока солнечного ветра из корональной дыры и возможное касательное влияние выброса корональной массы могут повлечь за собой периоды повышенной активности и кратковременную магнитную бурю уровня G1 в начале прогнозируемого периода.
Чаще об ухудшении самочувствия во время периодов сообщают метеочувствительные люди, люди с нарушениями сна, повышенной утомляемостью или сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные. У них могут возникать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность или проблемы со сном.