Атака беспилотников на западе Украины: в двух городах прозвучала серия взрывов

Враг атаковал мероприятие Украины / © ГУР Минобороны

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В ночь на 15 октября в Луцке и Ровно раздались взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.

О взрывах сообщили корреспонденты ТСН.ua.

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По информации журналистов, в Луцке и Ровно было слышно несколько взрывов во время воздушной атаки.

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В городах в течение ночи не раз звучали сигналы воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников.

Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что в результате атаки часть Ровно осталась без света.

Ранее сообщалось, что в Луцке в ночь на 14 октября раздались взрывы во время атаки российских ударных беспилотников .

Мы ранее информировали, что в Луцке спасатели завершили поисковые работы на месте кровавого российского удара по оптовой продукции, который унес жизни 6 человек .

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