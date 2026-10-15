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Атака беспилотников на западе Украины: в двух городах прозвучала серия взрывов
Ночью в обоих городах несколько раз объявляли воздушную тревогу.
В ночь на 15 октября в Луцке и Ровно раздались взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.
О взрывах сообщили корреспонденты ТСН.ua.
По информации журналистов, в Луцке и Ровно было слышно несколько взрывов во время воздушной атаки.
В городах в течение ночи не раз звучали сигналы воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников.
Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что в результате атаки часть Ровно осталась без света.
Ранее сообщалось, что в Луцке в ночь на 14 октября раздались взрывы во время атаки российских ударных беспилотников .
Мы ранее информировали, что в Луцке спасатели завершили поисковые работы на месте кровавого российского удара по оптовой продукции, который унес жизни 6 человек .