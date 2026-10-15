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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Атака беспилотников на западе Украины: в двух городах прозвучала серия взрывов

Ночью в обоих городах несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал мероприятие Украины

Враг атаковал мероприятие Украины / © ГУР Минобороны

В ночь на 15 октября в Луцке и Ровно раздались взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.

О взрывах сообщили корреспонденты ТСН.ua.

По информации журналистов, в Луцке и Ровно было слышно несколько взрывов во время воздушной атаки.

В городах в течение ночи не раз звучали сигналы воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников.

Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что в результате атаки часть Ровно осталась без света.

Ранее сообщалось, что в Луцке в ночь на 14 октября раздались взрывы во время атаки российских ударных беспилотников .

Мы ранее информировали, что в Луцке спасатели завершили поисковые работы на месте кровавого российского удара по оптовой продукции, который унес жизни 6 человек .

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