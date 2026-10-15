Танкер / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций против судов так называемого «теневого флота», чтобы снизить рекордно высокие мировые ставки на морские перевозки нефти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

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По словам собеседника агентства, обсуждения касаются возможности разрешить перевозку так называемой «легальной нефти» на судах, ранее попавших под санкции США.

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Речь идет о сырой нефти и нефтепродуктах, не подпадающих под американские ограничения. В то же время, российская и иранская нефть, на которые распространяются санкции Вашингтона, не относятся к этой категории.

Цель потенциального решения — увеличить объемы поставок сырой нефти и нефтепродуктов из региона Персидского залива на мировые рынки.

Министр энергетики США Крис Райт рассказал об обсуждении возможного ослабления санкций во время видеообращения к участникам Всемирного нефтяного конгресса в Эр-Рияде.

Рекордные ставки на морские перевозки оказывают негативное влияние на спрос на американскую нефть.

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Американское чиновник объяснил, что компаниям, которые захотят воспользоваться судами под санкциями, придется подавать соответствующие заявки в Министерство финансов США.

В Министерстве энергетики США заявили, что возможное ослабление ограничений против «теневого флота» не поможет России перевозить нефть или нефтепродукты.

Агентство пишет, что стремление администрации Трампа как можно скорее вернуть российское дизельное топливо на мировые рынки может усилить давление на американские ведомства по разрешению на перевозку грузов такими судами.

Белый дом не ответил на запрос Reuters о комментарии.

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Нынешние обсуждения проходят только через несколько дней после того, как Дональд Трамп временно приостановил санкции в отношении российского дизельного горючего.

Это решение вызвало волну критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского, европейских стран и некоторых однопартийцев Трампа в Сенате США.

Зеленские и американские сенаторы назвали этот шаг подарком диктатору Путину, который позволит России получать дополнительные доходы для финансирования войны против Украины.

По данным Reuters, ослабление санкций в отношении российского дизеля будет действовать до 7 апреля.

Высокие цены на нефть и горючее представляют политический риск для Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.

Республиканцы стремятся сохранить контроль над обеими палатами Конгресса. Снижение стоимости энергоносителей может стать одним из факторов, повлияющих на экономические настроения американских избирателей.

В то же время, любое дальнейшее ослабление санкций по перевозке нефти может вызвать новые споры из-за риска увеличения доходов России, которые она использует для продолжения войны против Украины.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что насмешки Джо Байдена над Россией стали одной из причин войны в Украине.

Мы ранее информировали, что в Сенате США заявили, что разрешение на импорт российского дизельного горючего может нарушать закон 2022 года. Законодатели требуют от администрации Трампа немедленно отменить это решение.

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