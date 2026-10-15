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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Астрологический прогноз на 15 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Журавли

Журавли / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать работу над небольшими делами, крупные и важные проекты лучше перенести на более благоприятный период.

Символ дня: журавли.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут быстро, особенно если не игнорировать их симптомы. Важно избегать переохлаждения — сквозняков, холодных напитков, мороженого и одежды не по погоде.

Питание дня: пища должна быть легкой, от мяса нужно отказаться в пользу рыбы и морепродуктов.

Стрижка дня: стричься нежелательно — это может негативно отразиться на самочувствии и здоровье в целом.

Магия и мистика дня: можно обращаться к любовной магии — например, приворотам, но только в том случае, если они соединят двух любящих людей.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, поэтому — в случае приятного и счастливого сюжета — не стоит никому о них рассказывать.

Табу дня: нельзя никому давать свои личные вещи — это может ослабить нашу энергетику.

Цитата дня: «Оживи речь юмором» (Марк Тулий Цицерон).

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