Ретроградный Меркурий с 25 октября по 12 ноября 2026 года: что нас ждет в это время

Ретроградный Меркурий с 25 октября по 12 ноября 2026 года

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Такая динамика создаёт своеобразную петлю причин и следствий, когда прежние решения вновь напоминают о себе, незавершённые разговоры получают продолжение, а скрытая информация выходит на поверхность, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Меркурий в Скорпионе заставляет смотреть глубже привычных объяснений, искать настоящие причины происходящего и возвращаться к вопросам, которые раньше оставались без ответа. В это время старые мысли, недосказанные слова, забытые люди и темы прошлого будут настойчиво стучаться в дверь настоящего. И что особенно важно — эта петля разворачивается на фоне уже идущей ретроградной петли Венеры, а значит, октябрь и ноябрь 2026 года становятся временем двойного, усиленного пересмотра прошлого сразу в двух ключевых сферах жизни — мышлении и чувствах.

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Что такое ретроградная петля и почему именно Скорпион делает её такой глубокой

С точки зрения наблюдателя на Земле, планеты никогда физически не двигаются назад — это оптическая иллюзия, возникающая из-за разницы скоростей движения Земли и других планет вокруг Солнца, однако в этот период энергетический фон меняется, что влияет на нашу повседневность. Пока планета «тормозит» и визуально движется вспять, соответствующая ей сфера жизни тоже замедляется, обращается внутрь и назад, вместо того чтобы двигаться вперёд.

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Сам факт, что эта петля Меркурия разворачивается именно в знаке Скорпиона, придаёт ей особую интенсивность. Скорпион — знак тайн, того, что обычно скрыто от посторонних глаз. Меркурий здесь спускается за ними на самое дно, туда, где лежат вытесненные воспоминания, невысказанные обиды, недоговорённости, которые годами избегали дневного света.

Мифологический ключ: Гермес у врат подземного царства

Меркурий — это Гермес, единственный из олимпийских богов, обладавший правом свободно перемещаться между миром живых и царством Аида. Именно эта функция психопомпа — проводника душ — становится центральной метафорой всей петли. Пока планета движется вспять по теритоории Скорпиона, Гермес словно спускается в подземелье собственной памяти, чтобы вывести на свет то, что было похоронено, но так и не было до конца отпущено.

Хронология петли: семь этапов спуска и возвращения

1. Начало петли — 4 октября, 6° Скорпиона

Именно в этой точке — 6-й градус Скорпиона — начинается вся история. Формально Меркурий ещё движется вперёд, но этот градус станет одной из ключевых координат всей петли: сюда планета вернётся ещё дважды в последующие недели. Всё, что происходит вокруг этой даты в сфере мышления, разговоров, информации, — это своего рода «закладка темы», которую предстоит трижды пересмотреть.

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2. Стационарно-ретроградная фаза — 24 октября, 21° Скорпиона

Этот день становится вдвойне значимым: именно 24 октября Меркурий замирает перед разворотом вспять ровно в тот же день, когда рождается новый полуторагодовой цикл Венеры. Два важнейших события синхронизируются в одной точке времени — разум и чувства одновременно проходят через стационарную, замершую фазу, словно вселенная просит сделать общую паузу перед глубоким погружением сразу в обеих сферах.

3. Ретроградный период — 25 октября — 12 ноября

Начинается собственно попятное движение — Меркурий проходит участок от 21° обратно к 6° Скорпиона. Это сердце всей петли: время, когда прошлое буквально стучится в дверь. Возвращаются недоговорённые разговоры, всплывают старые документы и вопросы, которые казались закрытыми, люди из прошлого напоминают о себе письмами или звонками. Это классический период, когда стоит удвоить внимательность к словам, перепроверять любые договорённости и не торопиться с подписанием важных бумаг.

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4. Соединение с Солнцем — 4 ноября в 16:24 (gmt+2), 13° Скорпиона

Кульминационная точка всего цикла. Когда ретроградный Меркурий соединяется с Солнцем, он на несколько дней становится «невидимым», теряясь в солнечных лучах. В древней традиции этот момент считался своеобразной «смертью и возрождением» планеты — именно отсюда начинается новый, большой цикл Меркурия, который продлится целых четыре месяца. Особую силу этому моменту придаёт то, что соединение происходит в 13-м градусе Скорпиона — так называемом королевском градусе, традиционно связываемом с особой значимостью и позитивом.

То, что осознаётся именно 4 ноября, нередко становится семенной идеей, вокруг которой будет выстраиваться мышление человека на месяцы вперёд — вплоть до начала следующего цикла Меркурия уже в начале марта 2027 года. Это момент внутреннего прозрения, когда разрозненные мысли последних недель вдруг складываются в ясную, целостную картину.

5. Разворот в директное движение — 13 ноября, 6° Скорпиона

Планета возвращается ровно туда, где всё началось 4 октября, и здесь останавливается во второй раз перед тем, как снова двинуться вперёд. Символически это момент, когда становится окончательно ясно, какой именно урок был главным во всей истории последних шести недель — Гермес, спустившийся в подземелье, нащупывает дорогу обратно к свету, неся с собой то знание, за которым спускался.

6. Директное движение — с 14 ноября 2026 до 8 февраля 2027

14 ноября Меркурий начинает двигаться вперёд, но пока ещё в пределах самой петли — в так называемой «тени» ретроградности. Это переходный период: сложности и путаница последних недель постепенно остаются позади, но полная ясность приходит не сразу, а лишь по мере того, как планета покидает зону, которую уже дважды проходила.

7. Завершение петли — 30 ноября, 21° Скорпиона

После почти двух месяцев драмы, пауз, переигрываний и оживших тем прошлого, Меркурий окончательно завершает свою ретроградную петлю, вновь достигая 21-го градуса Скорпиона — той самой точки, где произошёл стационарно-ретроградный разворот. Круг замыкается: мы возвращаемся туда, где всё началось, но уже с другим взглядом, другим опытом и куда более глубоким пониманием того, что на самом деле происходило всё это время.

Три опорные точки: где искать личные акценты

Особое значение в этой петле имеют три градуса: 6° и 21° Скорпиона, а также 13° Скорпиона (плюс-минус один градус). Если в вашей натальной карте на этих градусах расположены планеты, дома или важные точки — именно эти сферы жизни станут для вас главной ареной событий всей петли, местом наиболее ощутимых перемен и точками личностного роста. Стоит заглянуть в свою натальную карту и проверить, что именно активируется этими координатами — это подскажет, в какой конкретно теме жизни разум будет совершать своё самое глубокое путешествие вспять.

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