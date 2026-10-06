Ретроградний Меркурій від 25 жовтня до 12 листопада 2026 року: що на нас чекає в цей період

Ретроградний Меркурій від 25 жовтня до 12 листопада 2026 року

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Така динаміка створює своєрідне коло причин і наслідків, коли колишні рішення знову дають про себе знати, незавершені розмови знаходять продовження, а прихована інформація виходить на поверхню, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Меркурій у Скорпіоні змушує зазирнути глибше за звичні пояснення, шукати справжні причини того, що відбувається, та повертатися до питань, які раніше залишалися без відповіді. У цей час старі думки, недомовлені слова, забуті люди та теми минулого наполегливо стукатимуть у двері сьогодення. І що особливо важливо — ця петля розгортається на тлі ретроградної петлі Венери, яка вже триває, а отже, жовтень і листопад 2026 року стають часом подвійного, посиленого перегляду минулого одразу у двох ключових сферах життя — мисленні та почуттях.

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Що таке ретроградна петля і чому саме Скорпіон робить її такою глибокою

З точки зору спостерігача на Землі, планети фізично ніколи не рухаються назад — це оптична ілюзія, що виникає через різницю швидкостей руху Землі та інших планет навколо Сонця, проте в цей період енергетичний фон змінюється, що впливає на наше повсякденне життя. Поки планета «гальмує» і візуально рухається назад, відповідна їй сфера життя теж сповільнюється, звертається всередину і назад, замість того щоб рухатися вперед.

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Сам факт, що ця петля Меркурія розгортається саме у знаку Скорпіона, надає їй особливої інтенсивності. Скорпіон — знак таємниць, того, що зазвичай приховано від сторонніх очей. Меркурій тут спускається за ними на саме дно, туди, де лежать витіснені спогади, невисловлені образи, недомовленості, які роками уникали денного світла.

Міфологічний ключ: Гермес біля воріт підземного царства

Меркурій — це Гермес, єдиний із олімпійських богів, який мав право вільно переміщуватися між світом живих і царством Аїда. Саме ця функція психопомпа — провідника душ — стає центральною метафорою всієї петлі. Поки планета рухається назад по території Скорпіона, Гермес немов спускається у підземелля власної пам’яті, щоб вивести на світло те, що було поховане, але так і не було до кінця відпущене.

Хронологія петлі: сім етапів спуску та повернення

1. Початок циклу — 4 жовтня, 6° Скорпіона

Саме в цій точці — 6-й градус Скорпіона — починається вся історія. Формально Меркурій ще рухається вперед, але цей градус стане однією з ключових координат усієї петлі: сюди планета повернеться ще двічі в наступні тижні. Усе, що відбувається навколо цієї дати у сфері мислення, розмов, інформації, — це своєрідна «закладка теми», яку доведеться тричі переглянути.

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2. Стаціонарно-ретроградна фаза — 24 жовтня, 21° Скорпіона

Цей день стає подвійно значущим: саме 24 жовтня Меркурій завмирає перед розворотом назад саме в той самий день, коли починається новий півторарічний цикл Венери. Дві найважливіші події синхронізуються в одній точці часу — розум і почуття одночасно проходять через стаціонарну, завмерлу фазу, немов Всесвіт просить зробити загальну паузу перед глибоким зануренням одразу в обох сферах.

3. Період ретроградного руху — 25 жовтня — 12 листопада

Починається власне ретроградний рух — Меркурій проходить ділянку від 21° назад до 6° Скорпіона. Це серце всієї петлі: час, коли минуле буквально стукає у двері. Повертаються незавершені розмови, спливають старі документи та питання, які здавалися вирішеними, люди з минулого нагадують про себе листами чи дзвінками. Це класичний період, коли варто подвоїти пильність до слів, перевіряти будь-які домовленості та не поспішати з підписанням важливих документів.

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4. З’єднання із Сонцем — 4 листопада о 16:24 (GMT+2), 13° Скорпіона

Кульмінаційний момент усього циклу. Коли ретроградний Меркурій з’єднується із Сонцем, він на кілька днів стає «невидимим», зникаючи у сонячних променях. У стародавній традиції цей момент вважався своєрідною «смертю та відродженням» планети — саме звідси починається новий, великий цикл Меркурія, який триватиме цілих чотири місяці. Особливої сили цьому моменту надає те, що з’єднання відбувається в 13-му градусі Скорпіона — так званому королівському градусі, який традиційно пов’язують з особливою значущістю та позитивом.

Те, що усвідомлюється саме 4 листопада, нерідко стає основоположною ідеєю, навколо якої будуватиметься мислення людини на місяці наперед — аж до початку наступного циклу Меркурія вже на початку березня 2027 року. Це момент внутрішнього прозріння, коли розрізнені думки останніх тижнів раптом складаються в чітку, цілісну картину.

5. Поворот у прямий рух — 13 листопада, 6° Скорпіона

Планета повертається саме туди, де все почалося 4 жовтня, і тут зупиняється вдруге, перш ніж знову рушити вперед. Символічно це момент, коли остаточно стає зрозуміло, який саме урок був головним у всій історії останніх шести тижнів — Гермес, що спустився в підземелля, намацує дорогу назад до світла, несучи з собою те знання, за яким спускався.

6. Прямий рух — від 14 листопада 2026 року до 8 лютого 2027 року

14 листопада Меркурій починає рухатися вперед, але поки що в межах самої петлі — у так званій «тіні» ретроградності. Це перехідний період: складнощі та плутанина останніх тижнів поступово залишаються позаду, але повне прояснення настає не одразу, а лише в міру того, як планета залишає зону, яку вже двічі проходила.

7. Завершення циклу — 30 листопада, 21° Скорпіона

Після майже двох місяців драматичних подій, пауз, перегравань і тем минулого, що знову ожили, Меркурій остаточно завершує свою ретроградну петлю, знову досягаючи 21-го градуса Скорпіона — тієї самої точки, де відбувся стаціонарно-ретроградний розворот. Коло замикається: ми повертаємося туди, де все почалося, але вже з іншим поглядом, іншим досвідом і набагато глибшим розумінням того, що насправді відбувалося весь цей час.

Три опорні точки: де шукати особисті акценти

Особливе значення в цій петлі мають три градуси: 6° і 21° Скорпіона, а також 13° Скорпіона (плюс-мінус один градус). Якщо у вашій натальній карті на цих градусах розташовані планети, будинки або важливі точки — саме ці сфери життя стануть для вас головною ареною подій усього циклу, місцем найбільш відчутних змін і точками особистісного зростання. Варто зазирнути у свою натальну карту й перевірити, що саме активується цими координатами — це підкаже, у якій конкретно сфері життя розум здійснюватиме свою найглибшу подорож у минуле.

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