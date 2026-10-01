Жовтень 2026 року: напружений місяць для Тельця, Лева та Водолія

Ліс у тумані / © Credits

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Скорпіон, у якому зосереджені конфліктні транзити місяця, перебуває у прямій опозиції до знака Тельця, а також у жорсткій квадратурі до знаків Лева та Водолія, створюючи тиск саме там, де звична стабільність дається з трудом.

Про те, на кого чекають напружені моменти в жовтні, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

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Телець: пряме протистояння цінностей

Фінанси та матеріальна стабільність. Це найвразливіша сфера місяця для Тельця. Повня 26 жовтня о 07:12 (GMT+3) відбувається саме в його знаку, у 3-му градусі, та ще й супроводжується напруженим аспектом із Плутоном. А отже, на поверхню виходять серйозні занепокоєння щодо грошей, майна та особистої безпеки. Можливі несподівані витрати, загострення питань, пов’язаних із спільними ресурсами, кредитами або поділом майна. Ретроградність Венери — управительки самого Тельця — погіршує ситуацію. Тому фінансові рішення, ухвалені поспіхом, ризикують обернутися розчаруванням, а старі борги або невирішені грошові зобов’язання мають властивість спливати саме зараз.

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Стосунки та ревнощі. Квадратура ретроградної Венери з Плутоном 20 жовтня особливо болісно позначається на Тельцях — накопичуються підозри, страх втратити контроль у стосунках, нав’язливі думки про те, що партнер щось приховує. Існує ризик перетворити звичайну сварку на виснажливу боротьбу за владу всередині пари, де жодна зі сторін не готова поступитися першою.

Здоров’я. Опозиція ретроградного Сатурна до Сонця 4 жовтня для Тельця сприймається як чіткий сигнал організму. Можливі фізична втома, загострення хронічних проблем, особливо пов’язаних із горлом або областю, якою традиційно керує цей знак. Варто дослухатися до організму, а не ігнорувати симптоми заради продовження звичного ритму життя.

Робота. Ретроградний Меркурій, починаючи від 25 жовтня, ускладнює будь-які переговори щодо зарплати, умов контракту чи великих угод — підписання важливих документів краще відкласти до листопада, коли ситуація трохи проясниться.

Лев: боротьба за контроль і уражена гордість

Стосунки та особисті амбіції. Марс, який нещодавно увійшов у рідний знак Лева, опиняється в опозиції до ретроградного Плутона від 2 до 4 жовтня — один із найважчих аспектів місяця саме для цього знака. Виникає відчуття, що хтось цілеспрямовано намагається оскаржити лідерство Лева, підірвати його авторитет або перетягнути увагу на себе. Гордість вимагає негайної відповіді, але саме зараз вступ у відкриту боротьбу за владу ризикує завдати набагато більше шкоди, ніж тимчасовий відступ.

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Спілкування та репутація. Квадрат Марса з Меркурієм 1–2 жовтня для Лева буде особливо відчутним: слова, сказані в пориві ураженого самолюбства, можуть розлетітися далі, ніж хотілося б, і надовго зіпсувати репутацію, якою Лев дорожить більше, ніж багато інших знаків. Фінальний акорд місяця, 30 жовтня, з тим самим напруженим аспектом, знову повертає спокусу різко відповісти на критику — але саме стриманість у ці дні вбереже від тривалих наслідків.

Творчість і самовираження. Ретроградний Меркурій від 25 жовтня загрожує творчим застоєм або відчуттям, що зусилля залишаються непоміченими, — звична потреба Лева у визнанні в ці тижні ризикує залишитися незадоволеною, що боляче б’є по самооцінці. Важливо пам’ятати: це тимчасове затишшя перед виступом, а не остаточний вирок таланту.

Здоров’я. Опозиція Сатурна до Сонця 4 жовтня для Лева, управителем якого є саме Сонце, відчувається особливо важко: можливі занепад сил, відчуття, ніби життєва енергія на якийсь час вичерпалася. Варто дозволити собі перепочинок замість звичного прагнення сяяти на межі своїх можливостей.

Водолій: випробування переконань та незалежності

Стосунки та дружні зв’язки. Ретроградна Венера у Скорпіоні протягом усього місяця випробовує здатність Водолія зберігати емоційну дистанцію, до якої він звик. Квадратура Венери з Плутоном 20 жовтня може проявитися як нав’язливий тиск з боку партнера або друга, який вимагає більшої залученості та відвертості, ніж Водолію комфортно надавати. Виникає внутрішній конфлікт між потребою у свободі та почуттям провини за цю потребу.

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Переконання та принципи. Опозиція Сатурна до Сонця 4 жовтня випробовує на міцність ідеалістичні погляди Водолія — реальність може виявитися менш гнучкою, ніж хотілося б, а плани, побудовані на вірі в швидкі зміни, натраплять на перешкоди та обмеження. Це не привід відмовлятися від переконань, але привід скоригувати терміни їх втілення.

Спілкування та технології. Ретроградний Меркурій від 25 жовтня — особливо чутлива сфера для Водолія, який тісно пов’язаний із темами інформації, мереж та групових проєктів. Можливі технічні збої, непорозуміння в командній роботі, необхідність кілька разів повертатися до вже, здавалося б, вирішених питань із колективом або однодумцями.

Фінанси. Повня 26 жовтня у Тельці, що перебуває в опозиції до Водолія через вісь цінностей, порушує питання: чи готовий Водолій пожертвувати матеріальною стабільністю заради свободи та незалежності, чи настав час знайти більш стійкий баланс між цими двома потребами.

Загальний сенс місяця для фіксованих знаків

Для Тельця, Лева та Водолія жовтень 2026 року кидає виклик саме в тій сфері, де вони почуваються найвпевненіше, — у сфері власної стійкості, чи то матеріальної (Телець), статусної (Лев) чи ідейної (Водолій). Ретроградні планети у Скорпіоні не руйнують те, що побудовано, але змушують переглянути основи, на яких це побудовано, — випробовуючи на міцність прихильності, переконання та способи утримання контролю.

Телець перебуває у точній опозиції до Скорпіона, тому безпосередньо відчуває на собі всю вагу процесів, що там відбуваються, немов дзеркальне відображення.

Лев утворює квадратуру зі Скорпіоном — а отже, напруженість виникає не внаслідок прямого зіткнення, а через постійне тертя, що вимагає внутрішньої перебудови звичної поведінки.

Водолій, як і Лев, перебуває у квадратурі до Скорпіона, і головна напруга місяця для нього розгортається навколо теми контролю — як чужого, так і власного, прихованого бажання керувати ситуацією.

Порада місяця для всіх трьох знаків: там, де хочеться вчепитися й утримати позицію за будь-яку ціну, варто на деякий час послабити хватку. Саме гнучкість, а не опір, допоможе пройти жовтень із найменшими втратами — те, що справді міцне й цінне, витримає випробування й без відчайдушної боротьби за контроль.

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