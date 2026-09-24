Повня у знаку Овна 26 вересня 2026 року: що нас чекає в цей час

Повня у знаку Овна 26 вересня 2026 року / © Credits

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Повня 26 вересня о 19:49 (GMT+3) у 4-му градусі Овна— яскрава, вибухова кульмінація місячного циклу, що розпочався молодиком у Діві 11 вересня. У цей час Сонце в гармонійних, дипломатичних Терезах зустрічається віч-на-віч зі своїм протилежним полюсом — імпульсивним, войовничим, нетерплячим Овном, де якраз перебуває повня, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Овен традиційно асоціюється з міфом про золоте руно. У царя міста Орхомен на ім’я Афамант було двоє дітей — син Фрікс і дочка Гелла — від першої дружини, богині хмар Нефели. Коли Афамант одружився вдруге, нова дружина зненавиділа дітей від першого шлюбу й захотіла їх знищити, щоб трон дістався її власним синам.

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Вона хитро все влаштувала: зіпсувала посівне зерно так, що в країні почався голод, а потім підкупила гінців, яких відправили до оракула по пораду. Гонці принесли цареві неправдиву відповідь, що нібито боги вимагають принести в жертву його сина Фрікса, щоб голод припинився. Знищений горем, але віруючий у волю богів батько погодився.

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У самий останній момент, коли хлопчика вже мали принести в жертву, його рідна мати благала богів про порятунок. І тоді з небес з’явився дивовижний золотий баран — той, що розмовляв і вмів літати. Він підхопив обох дітей, Фрікса та Геллу, і поніс їх у повітрі подалі від небезпеки.

На жаль, дорогою дівчинка не втрималася і впала в море — відтоді цю протоку називають на її честь. А хлопчик благополучно долетів до далекої країни Колхіди на східному березі Чорного моря, де його тепло прийняв місцевий цар.

На знак вдячності за порятунок Фрікс приніс барана в жертву богам, а його золоту шкуру — те саме золоте руно — подарував цареві. Той повісив руно у священному гаї й поставив охороняти його величезного дракона, який ніколи не спав.

Саме за цим руном через багато років вирушив знаменитий герой Ясон зі своєю командою сміливців-аргонавтів — це окрема велика історія про хоробрість, хитрість і кохання.

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А золотий баран, який врятував дітей ціною стрімкого, безстрашного польоту, був піднесений богами на небо і став зодіакальним знаком Овна. Саме тому Овен в астрології пов’язаний з ідеєю порятунку завдяки миттєвому пориву — тій внутрішній сміливості, яка спонукає діяти одразу, без довгих роздумів, коли ситуація вимагає рішучості «тут і зараз».

Повня у Овні активує саме цю архетипну енергію. Але, як і в міфі, за золотим руном завжди лежить небезпечний шлях, а ті, хто кидається в погоню за метою надто поспішно, ризикують повторити долю багатьох аргонавтів, які поплатилися за необережність.

Повня — це момент найвищої напруги між Сонцем і Місяцем, що стоять один навпроти одного на небесній сфері. Це час, коли приховане стає явним, пригнічене — видимим, а те, що поволі дозрівало протягом усього місячного місяця, нарешті виривається назовні. Повня часто приносить емоційні піки, несподівані одкровення, кризи, що вимагають негайного вирішення.

Але характер цього прориву значною мірою залежить від знака, в якому перебуває Місяць. Якби це була повня у спокійній, врівноваженій Діві чи мрійливих Рибах, ефект був би зовсім іншим. Овен же — найімпульсивніший, найшвидший у реакції знак зодіаку, і саме тому повня тут рідко буває тихим.

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Протистояння Овна і Терезів: особисте проти загального

Ключ до розуміння цієї повні — у самій осі протистояння. Сонце у Терезах уособлює прагнення до рівноваги, компромісу, врахування інтересів іншої людини, дипломатичності та партнерства. Місяць у Овні, навпаки, вимагає негайного задоволення власних потреб, особистої свободи, права діяти так, як вважаєш за потрібне, не зважаючи на чужу думку.

Це класична опозиція «я» проти «ми» — і повня 26 вересня загострює саме цей внутрішній і зовнішній конфлікт. Багато хто в ці дні може відчути гостре протиріччя між бажанням зробити те, що важливо особисто для них, і необхідністю враховувати інтереси партнера, сім’ї, колективу.

Чого очікувати від цієї повні

Сплеск емоцій і нетерпіння. Напруга, що накопичилася за останні тижні, може проявитися раптово й гостро — роздратування, яке стримувалося з ввічливості чи страху конфлікту, може вибухнути без попередження.

Бажання відстояти себе. Багато хто відчує гостру потребу заявити про свої межі, сказати «ні» там, де раніше мовчки погоджувалися, або почати діяти у власних інтересах, навіть якщо це означає тимчасовий розлад із кимось із оточення.

Імпульсивні рішення. Повня у Овні рідко сприяє виваженим, обдуманим крокам — скоріше навпаки, велика спокуса прийняти рішення тут і зараз, під впливом моменту. Варто бути особливо обережним із обіцянками, звільненнями, розривами стосунків або великими покупками, зробленими на емоційному піку.

Конфлікти у партнерських стосунках. Оскільки ця вісь стосується саме теми стосунків, не виключені сварки з партнерами — романтичними чи діловими — де кожна сторона відстоюватиме власну правоту, забуваючи на деякий час про вміння домовлятися.

Приплив фізичної енергії. Овен керує тілом і фізичною активністю, тому повня може подарувати несподіваний приплив сил — важливо спрямувати цю енергію в конструктивне русло: спорт, активні дії, завершення давно розпочатих справ, а не в руйнівні суперечки.

Повня у Овні відбувається після осіннього рівнодення — моменту ідеальної рівноваги між днем і ніччю. Ледь досягнувши рівноваги, чаша терезів одразу починає хитатися в бік імпульсивного, вогняного полюса. Це можна розцінювати як нагадування про те, що баланс — не статичний стан, а постійний, живий процес балансування між крайнощами, і повня у Овні яскраво демонструє, що може статися, коли одна з чаш терезів починає переважати.

Головний урок повні 26 вересня полягає у процесі відновлення справжньої рівноваги. Для цього важливо дозволити собі чесно й відкрито заявити про свої потреби, навіть якщо це порушує зовнішню гармонію. Справжнє партнерство будується не на мовчазному самозреченні однієї зі сторін, а на здатності кожного бути почутим.

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