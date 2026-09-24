ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
5 хв

Повня у знаку Овна 26 вересня 2026 року: що нас чекає в цей час

Що відбувається, коли терпіння вичерпується, а бажання захистити себе вже не вдається стримувати? На це питання відповідає повня у Овні — один із найбільш емоційно насичених моментів місяця. Розбираємося, чого чекати і як прожити його з користю, а не зі втратами.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Повня у знаку Овна 26 вересня 2026 року

Повня у знаку Овна 26 вересня 2026 року / © Credits

Повня 26 вересня о 19:49 (GMT+3) у 4-му градусі Овна— яскрава, вибухова кульмінація місячного циклу, що розпочався молодиком у Діві 11 вересня. У цей час Сонце в гармонійних, дипломатичних Терезах зустрічається віч-на-віч зі своїм протилежним полюсом — імпульсивним, войовничим, нетерплячим Овном, де якраз перебуває повня, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Овен традиційно асоціюється з міфом про золоте руно. У царя міста Орхомен на ім’я Афамант було двоє дітей — син Фрікс і дочка Гелла — від першої дружини, богині хмар Нефели. Коли Афамант одружився вдруге, нова дружина зненавиділа дітей від першого шлюбу й захотіла їх знищити, щоб трон дістався її власним синам.

Вона хитро все влаштувала: зіпсувала посівне зерно так, що в країні почався голод, а потім підкупила гінців, яких відправили до оракула по пораду. Гонці принесли цареві неправдиву відповідь, що нібито боги вимагають принести в жертву його сина Фрікса, щоб голод припинився. Знищений горем, але віруючий у волю богів батько погодився.

У самий останній момент, коли хлопчика вже мали принести в жертву, його рідна мати благала богів про порятунок. І тоді з небес з’явився дивовижний золотий баран — той, що розмовляв і вмів літати. Він підхопив обох дітей, Фрікса та Геллу, і поніс їх у повітрі подалі від небезпеки.

На жаль, дорогою дівчинка не втрималася і впала в море — відтоді цю протоку називають на її честь. А хлопчик благополучно долетів до далекої країни Колхіди на східному березі Чорного моря, де його тепло прийняв місцевий цар.

На знак вдячності за порятунок Фрікс приніс барана в жертву богам, а його золоту шкуру — те саме золоте руно — подарував цареві. Той повісив руно у священному гаї й поставив охороняти його величезного дракона, який ніколи не спав.

Саме за цим руном через багато років вирушив знаменитий герой Ясон зі своєю командою сміливців-аргонавтів — це окрема велика історія про хоробрість, хитрість і кохання.

А золотий баран, який врятував дітей ціною стрімкого, безстрашного польоту, був піднесений богами на небо і став зодіакальним знаком Овна. Саме тому Овен в астрології пов’язаний з ідеєю порятунку завдяки миттєвому пориву — тій внутрішній сміливості, яка спонукає діяти одразу, без довгих роздумів, коли ситуація вимагає рішучості «тут і зараз».

Повня у Овні активує саме цю архетипну енергію. Але, як і в міфі, за золотим руном завжди лежить небезпечний шлях, а ті, хто кидається в погоню за метою надто поспішно, ризикують повторити долю багатьох аргонавтів, які поплатилися за необережність.

Повня — це момент найвищої напруги між Сонцем і Місяцем, що стоять один навпроти одного на небесній сфері. Це час, коли приховане стає явним, пригнічене — видимим, а те, що поволі дозрівало протягом усього місячного місяця, нарешті виривається назовні. Повня часто приносить емоційні піки, несподівані одкровення, кризи, що вимагають негайного вирішення.

Але характер цього прориву значною мірою залежить від знака, в якому перебуває Місяць. Якби це була повня у спокійній, врівноваженій Діві чи мрійливих Рибах, ефект був би зовсім іншим. Овен же — найімпульсивніший, найшвидший у реакції знак зодіаку, і саме тому повня тут рідко буває тихим.

Протистояння Овна і Терезів: особисте проти загального

Ключ до розуміння цієї повні — у самій осі протистояння. Сонце у Терезах уособлює прагнення до рівноваги, компромісу, врахування інтересів іншої людини, дипломатичності та партнерства. Місяць у Овні, навпаки, вимагає негайного задоволення власних потреб, особистої свободи, права діяти так, як вважаєш за потрібне, не зважаючи на чужу думку.

Це класична опозиція «я» проти «ми» — і повня 26 вересня загострює саме цей внутрішній і зовнішній конфлікт. Багато хто в ці дні може відчути гостре протиріччя між бажанням зробити те, що важливо особисто для них, і необхідністю враховувати інтереси партнера, сім’ї, колективу.

Чого очікувати від цієї повні

Сплеск емоцій і нетерпіння. Напруга, що накопичилася за останні тижні, може проявитися раптово й гостро — роздратування, яке стримувалося з ввічливості чи страху конфлікту, може вибухнути без попередження.

Бажання відстояти себе. Багато хто відчує гостру потребу заявити про свої межі, сказати «ні» там, де раніше мовчки погоджувалися, або почати діяти у власних інтересах, навіть якщо це означає тимчасовий розлад із кимось із оточення.

Імпульсивні рішення. Повня у Овні рідко сприяє виваженим, обдуманим крокам — скоріше навпаки, велика спокуса прийняти рішення тут і зараз, під впливом моменту. Варто бути особливо обережним із обіцянками, звільненнями, розривами стосунків або великими покупками, зробленими на емоційному піку.

Конфлікти у партнерських стосунках. Оскільки ця вісь стосується саме теми стосунків, не виключені сварки з партнерами — романтичними чи діловими — де кожна сторона відстоюватиме власну правоту, забуваючи на деякий час про вміння домовлятися.

Приплив фізичної енергії. Овен керує тілом і фізичною активністю, тому повня може подарувати несподіваний приплив сил — важливо спрямувати цю енергію в конструктивне русло: спорт, активні дії, завершення давно розпочатих справ, а не в руйнівні суперечки.

Повня у Овні відбувається після осіннього рівнодення — моменту ідеальної рівноваги між днем і ніччю. Ледь досягнувши рівноваги, чаша терезів одразу починає хитатися в бік імпульсивного, вогняного полюса. Це можна розцінювати як нагадування про те, що баланс — не статичний стан, а постійний, живий процес балансування між крайнощами, і повня у Овні яскраво демонструє, що може статися, коли одна з чаш терезів починає переважати.

Головний урок повні 26 вересня полягає у процесі відновлення справжньої рівноваги. Для цього важливо дозволити собі чесно й відкрито заявити про свої потреби, навіть якщо це порушує зовнішню гармонію. Справжнє партнерство будується не на мовчазному самозреченні однієї зі сторін, а на здатності кожного бути почутим.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie