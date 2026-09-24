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- Шоу-бізнес
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Льюїс Гемілтон показав романтичні фото з Кім Кардашян і розсекретив їхні побачення
Зіркова пара вже не приховує своїх стосунків.
41-річний британський гонщик «Формули-1» Льюїс Гемільтон поділився з шанувальниками рідкісними знімками зі свого особистого життя. У новій добірці фотографій спортсмен показав декілька романтичних моментів із учасницею реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлюенсеркою та акторкою Кім Кардашян.
Гемілтон опублікував у Instagram серію знімків, присвячених останнім подіям у його житті. Серед них виявилися кадри з побачень із Кардашян. На одному з фото пара влаштувала вечірній перегляд фільму під відкритим небом, доповнивши його розкішним пікніком.
На іншому вони зазнімковані під час прогулянки на велосипедах.
Особливо романтичним вийшов знімок із Парижа: Гемілтон і Кардашян вирушили на прогулянку на човні по Сені з видом на Ейфелеву вежу.
Також гонщик опублікував фото з одного з побачень, на якому Кім позувала в ефектній золотій сукні до підлоги. На знімку вона ніжно цілує свого бойфренда в щоку.
«Трохи того, трохи цього», — лаконічно підписав публікацію Гемілтон.
Зазначимо, про роман Кім Кардашян і Льюїса Гемілтона вперше почали активно говорити в лютому 2026 року. У квітні пара фактично підтвердила свої стосунки в соцмережах. Відтоді знаменитості неодноразово з’являлися разом, а цього літа вони також відпочивали на Гаваях.