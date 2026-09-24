РФ може бити «Герберами» по Європі просто з морських контейнерів: детальніше про загрозу

Гербера / © wikipedia.org

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У Європі зростає занепокоєння через можливість використання Росією ударних безпілотників поблизу країн НАТО. Один зі сценаріїв передбачає запуск дронів із моря, зокрема з кораблів або суден, де пускові системи можуть бути приховані серед вантажних контейнерів.

Про це йдеться в матеріалі Il Giornale.

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Серед апаратів, які потенційно можуть використовувати для таких операцій, називають російський дрон «Гербера». За наявними даними, його дальність може сягати близько 600 км, а швидкість — до 160 км/год.

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Що відомо про «Герберу»

«Гербера» — безпілотник із нерухомим крилом завдовжки близько двох метрів і розмахом крил приблизно 2,5 метра. Його вага становить близько 18 кг.

Зовні апарат нагадує іранський Shahed-136, однак він менший, легший і дешевший. Орієнтовну вартість виробництва оцінюють приблизно у 10 тисяч доларів.

Спочатку «Герберу» створювали як хибну ціль для перевантаження систем ППО, але згодом її почали використовувати і для інших завдань. Дрон може виконувати роль розвідника, ретранслятора зв’язку, приманки, а в окремих конфігураціях — нести вибухівку.

Деякі версії також можуть керуватися оператором.

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Точні характеристики «Гербери» залишаються невідомими, оскільки Росія офіційних специфікацій не публікувала. Значна частина інформації про конструкцію дрона з’явилася після дослідження збитих в Україні апаратів.

Чому цей дрон створює проблему для ППО

Ударні версії «Гербери» можуть оснащуватися бойовою частиною. За наведеними даними, на окремих моделях виявляли заряди масою від 2,5 до 5 кг.

Хоча вибухівки в такому апараті менше, ніж у «Шахеді», його особливість полягає в тому, що під час польоту складно одразу визначити, чи є конкретний дрон ударним, розвідувальним або лише приманкою.

Через це системам ППО доводиться реагувати навіть на порівняно дешеві апарати, які можуть використовуватися для виснаження запасів перехоплювачів.

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«Гербери» вже залітали до країн НАТО

За останні два роки на східному фланзі НАТО фіксували низку інцидентів із такими безпілотниками.

«Гербери» або їхні уламки виявляли у Литві, Польщі та Румунії. В окремих випадках йшлося про неозброєні апарати, в інших — про дрони з вибуховими пристроями.

Також дві «Гербери» помічали в Чорному морі неподалік морських платформ у районі Нептунової западини.

Чи можуть їх запускати з кораблів

Можливість запуску «Гербер» із суден біля берегів Європи поки залишається лише гіпотезою. Водночас технічно такий сценарій вважається можливим.

Для запуску дрона не потрібна злітно-посадкова смуга — достатньо катапультної системи, яку можна встановити навіть на відносно невеликій платформі.

Саме тому як один із можливих сценаріїв розглядають використання кораблів або танкерів російського «тіньового флоту» як прихованих майданчиків для запуску БпЛА.

Росія вже випробовувала запуск безпілотних систем із морських платформ. Зокрема, 2024 року таким способом запускали комплекс ZALA Lancet.

У разі реалізації такого сценарію дрони могли б запускатися значно ближче до території країн НАТО, що потенційно збільшує загрозу для держав Південної та Західної Європи.

Росія розвиває нові реактивні дрони

У Європі попереджають, що Росія також може використовувати нові швидкісні дрони «Герань-5» не лише проти України, а й у разі ескалації проти країн НАТО. За наведеними даними, такий безпілотник може нести близько 90 кг бойової частини, розвивати швидкість утричі вищу за попередні моделі та мати дальність польоту понад 960 км.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також припускав, що Росія потенційно може застосовувати дрони й ракети проти держав, які підтримують Україну.

Окремо експерти оцінюють можливості РФ нарощувати виробництво реактивних дронів «Дань-Т». За словами військового експерта Дмитра Следюка, темпи до 14 тисяч таких апаратів на рік можливі лише за умови використання імпортних двигунів — зокрема китайських або іранських.

Він зазначив, що лише на власній компонентній базі Росії буде складно досягти таких масштабів виробництва.

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