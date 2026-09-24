РФ может бить «Герберами» по Европе прямо из морских контейнеров: подробнее об угрозе

Гербера / © wikipedia.org

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В Европе растет беспокойство из-за возможности использования Россией ударных беспилотников вблизи стран НАТО. Один из сценариев предусматривает запуск дронов из моря, в том числе с кораблей или судов, где пусковые системы могут быть скрыты среди грузовых контейнеров.

Об этом говорится в материале Il Giornale.

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Среди аппаратов, которые могут использовать для таких операций, называют российский дрон «Гербера». По имеющимся данным, его дальность может достигать около 600 км, а скорость – до 160 км/ч.

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Что известно о «Гербере»

«Гербера» — беспилотник с неподвижным крылом длиной около двух метров и размахом крыльев примерно 2,5 метра. Его вес составляет около 18 кг.

Внешне аппарат напоминает иранский Shahed-136, однако он меньше, легче и дешевле. Примерную стоимость производства оценивают примерно в 10 тысяч долларов.

Сначала «Гербера» создавали как ложную цель для перегрузки систем ПВО, но впоследствии ее начали использовать и для других задач. Дрон может выполнять роль разведчика, ретранслятора связи, приманки, а в отдельных конфигурациях – нести взрывчатку.

Некоторые версии могут также управляться оператором.

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Точные характеристики «Гербера» остаются неизвестными, поскольку Россия официальных спецификаций не публиковала. Значительная часть информации о конструкции дрона появилась после исследования сбитых в Украине аппаратов.

Почему этот дрон создает проблему для ПВО

Ударные версии «Гербера» могут оснащаться боевой частью. По приведенным данным, на отдельных моделях выявляли заряды массой от 2,5 до 5 кг.

Хотя взрывчатки в таком аппарате меньше, чем в «Шахеде», его особенность заключается в том, что во время полета сложно сразу определить, является ли конкретный дрон ударным, разведывательным или приманкой.

Поэтому системам ПВО приходится реагировать даже на сравнительно дешевые аппараты, которые могут использоваться для истощения запасов перехватчиков.

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«Герберы» уже залетали в страны НАТО

В последние два года на восточном фланге НАТО фиксировали ряд инцидентов с такими беспилотниками.

«Герберы» или их обломки обнаруживали в Литве, Польше и Румынии. В некоторых случаях речь шла о невооруженных аппаратах, в других — о дронах со взрывчатыми устройствами.

Также две «Герберы» замечали в Черном море недалеко от морских платформ в районе Нептуновой впадины.

Могут ли их запускать с кораблей

Возможность запуска «Гербер» с судов у берегов Европы пока остается лишь гипотезой. В то же время, технически такой сценарий считается возможным.

Для запуска дрона не требуется взлетно-посадочная полоса – достаточно катапультной системы, которую можно установить даже на относительно небольшой платформе.

Именно поэтому, как один из возможных сценариев, рассматривают использование кораблей или танкеров российского «теневого флота» в качестве скрытых площадок для запуска БпЛА.

Россия уже испытывала запуск беспилотных систем с морских платформ. В частности, в 2024 г. таким способом запускали комплекс ZALA Lancet.

В случае реализации такого сценария дроны могли бы запускаться значительно ближе к территории стран НАТО, что потенциально увеличивает угрозу для стран Южной и Западной Европы.

Россия развивает новые реактивные дроны

В Европе предупреждают, что Россия также может использовать новые скоростные дроны «Герань-5» не только против Украины, но и в случае эскалации против стран НАТО. По приведенным данным, такой беспилотник может нести около 90 кг боевой части, развивать скорость втрое выше предыдущих моделей и иметь дальность полета более 960 км.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также предполагал, что Россия потенциально может применять дроны и ракеты против поддерживающих Украину государств.

Отдельно эксперты оценивают возможности РФ наращивать производство реактивных дронов «Дань-Т». По словам военного эксперта Дмитрия Следюка, темпы до 14 тысяч таких аппаратов в год возможны только при использовании импортных двигателей — в частности китайских или иранских.

Он отметил, что только на собственной компонентной базе России будет сложно добиться таких масштабов производства.

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