Ракеты, "Шахеды" и "Бандероли": чем РФ атакует Украину и где надежнее от них спастись во время тревоги

Война в Украине / © ТСН

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С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины более 13,3 тысяч ракет и более 142,3 тысяч ударных беспилотников. Такие данные в начале 2026 г. привел главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Российская армия использует широкий спектр средств поражения — от относительно дешевых ударных дронов типа «Шахед», которыми можно атаковать Украину массированными волнами, до баллистических и аэробалистических ракет, перехват которых значительно сложнее для украинской ПВО.

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ТСН.ua рассказывает, какими ракетами и беспилотниками Россия наносит удары по Украине, каковы их основные характеристики, сколько таких средств в РФ и как лучше защититься от них во время тревоги.

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«Шахед-136» / «Герань-2»

Шахед-136 — ударный беспилотник иранского происхождения, серийное производство которого Россия наладила под названием Герань-2. Именно эти дроны стали одним из главных инструментов российских массированных атак.

Скорость такого БПЛА обычно составляет около 180-250 км/ч, в зависимости от модификации и условий полета. Дальность оценивается примерно до 1000–1500 км, хотя конкретные возможности зависят от боевой нагрузки.

Боевая часть разных модификаций может весить около 50–90 кг. В зависимости от варианта она может быть фугасной, осколочно-фугасной или другого типа.

Шахед летит относительно низко и имеет невысокую скорость, однако его главное преимущество — дешевизна и возможность массового применения. Современные российские «Герани» также получают усовершенствованные системы навигации, защиту от РЭБ, камеры и средства передачи данных.

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Россия производит «Герань-2» на мощностях в Алабуге. По оценке украинской разведки, по состоянию на август 2026 года речь шла примерно о 2800 ударных дронов этого типа в месяц.

Запускают «Шахеды» с наземных площадок, в том числе с территории России и оккупированных территорий. В ходе массированных атак РФ может одновременно применять сотни таких беспилотников, пытаясь перегрузить украинскую систему ПВО.

Военный эксперт Олег Жданов объясняет, что главная проблема дронов заключается в их количестве и необходимости тратить на них дорогостоящие средства поражения.

По его словам, Украина ищет более дешевые способы борьбы с такими целями, особенно реактивными, поскольку использование дорогих зенитных ракет для уничтожения относительно дешевого дрона экономически невыгодно.

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«Мы ищем сейчас эти дроны, которые могли бы сравниться в скорости, точнее превысить скорость этих реактивных дронов. Нам нужно где-то создать антидрон со скоростью 750 километров в час, хотя перспективу нужно смотреть на 900 километров», — говорит Олег Жданов.

Реактивные «Шахеды»: «Герань-3», «Герань-4» и «Герань-5»

Россия постепенно перешла к использованию более быстрых реактивных вариантов ударных дронов. Их главное отличие от обычного «Шахеда» — турбореактивный двигатель.

«Герань-3» в полете может развивать примерно 300-370 км/ч, тогда как более новые «Герань-4» способны разгоняться примерно до 500 км/ч. «Герань-5» — до около 600-650 км/ч.

Дальность зависит от конкретной модификации: для «Герань-4» оценивается примерно в 850 км, для «Герань-5» — около 1000 км. Боевая нагрузка может составлять от 50 кг в Герань-4 до около 90 кг в Герань-5.

Высокая скорость делает такие дроны более сложной целью для мобильных огневых групп. Кроме того, некоторые новые модификации получают оптико-электронные системы, позволяющие атаковать цель даже при подавлении спутниковой навигации.

По данным украинской разведки, производство Герань-4 и Герань-5 в РФ уже вышло на значительные масштабы — оценивается примерно в 3000 единиц в месяц вместе.

Отдельной проблемой является то, что такие дроны скорее приближаются к цели. Именно поэтому Украине нужны беспилотники-перехватчики, которые должны быть дешевле зенитных ракет и одновременно достаточно быстрыми для поражения реактивных «Шахедов».

Олег Жданов в комментарии ТСН.ua говорит, что реактивные дроны Россия пока не может запускать такими же масштабами, как обычные «Шахеды».

«Реактивные дроны они могут запускать несколько десятков, не больше в сутки. Почему? Потому что опять-таки у них нет накопления, они работают под реактивными дронами и они работают с колес, — рассказал военный эксперт.

Он отмечает, что новые российские реактивные беспилотники фактически приближаются по характеристикам к малым ракетам.

«Можно уже сказать, что „Шахеды“ — это ракета, мини-ракета. Та же „Бандероль“ — это, фактически, мини-ракета. Та же „Герань-4“ — она тоже фактически ракета», — говорит Олег Жданов.

S8000 «Бандероль»

S8000 Бандероль — российская крылатая ракета малого класса, которую РФ начала активно применять по Украине.

По данным ГУР, ее крейсерская скорость составляет 520–560 км/ч, максимальная — 620–650 км/ч, а дальность — около 500 км. Ракета имеет длину около 5 метров и диаметр корпуса около 30 см.

«Бандероль» оснащена осколочно-фугасной боевой частью ОФБЧ-150 массой 114,3 кг. Из них около 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество.

Особенность ракеты — в сочетании черт беспилотника и крылатой ракеты. Она имеет турбореактивный двигатель и может лететь на малых высотах, что затрудняет ее обнаружение и перехват.

По данным украинской разведки, Россия способна производить до 80 таких ракет в месяц. Ранее сообщалось о планах выйти на 120 единиц, но фактическая оценка мощности пока ниже.

Россия использует «Бандероли» для ударов, в частности, из оккупированного Крыма по южным регионам Украины. По данным ГУР, именно относительно небольшая дальность около 500 км делает Крым удобным районом их запуска.

Баллистическая ракета «Искандер-М»

9М723 «Искандер-М» — одна из основных российских баллистических ракет, применяемая РФ против Украины.

Ее дальность составляет до 500 км, а боевая нагрузка — примерно 480–700 кг. Ракета может оснащаться фугасной, кассетной, проникающей или термобарической боевой частью.

Искандер летит квазибалистической (управляемой) траекторией и способен маневрировать во время полета. По открытым оценкам, скорость на отдельных участках траектории может превышать 5 махов.

Система имеет инерциальную и спутниковую наводку, а в отдельных вариантах может использовать оптическую систему коррекции. В зависимости от системы наводки точность может отличаться в разы.

В августе 2026 года ГУР оценивало российский запас 9М723 примерно в 130 ракет. При этом плановое производство составляет около 60 ракет в месяц, а в июле РФ изготовила 65 ракет.

Запускают «Искандеры» с мобильных наземных пусковых установок. Россия может использовать их из приграничных районов и оккупированных территорий.

Олег Жданов называет баллистические ракеты одной из наиболее серьезных проблем для украинского ПВО. По его словам, именно «Искандер» имеет очень большую боевую часть.

«Главная часть искандера — это 500 килограмм взрывчатки. Это самое большое количество взрывчатки среди всех ракет», — отметил Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

Эксперт также отмечает, что проблема заключается не только в разрушительной силе, но и в сложности перехвата баллистических ракет.

«Искандер» — самая разрушительная на сегодняшний день и самая непреодолимая или несгибаемая для нас эта ракета сугубо из-за отсутствия средств ее сбития. То есть, противоракет к комплексу «Петриот», — говорит Олег Жданов.

Крылатая ракета «Искандер-К»

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-К использует крылатые ракеты 9М728 и 9М729. Главное отличие между ними состоит в дальности полета и габаритах, что влияет на способы их запуска. В отличие от баллистического «Искандера-М», эти ракеты летят по аэродинамической траектории на относительно небольшой высоте.

Для 9М728 дальность оценивается примерно в 500 км. Относительно 9М729 существуют разные оценки: российская система официально связывается с дальностью до 500 км, однако американские источники указывали на гораздо большие возможности ракеты.

Боевая часть — около 480 кг.

Низкосотный полет и огибание рельефа затрудняют ее обнаружение радарами. В то же время, это не баллистическая ракета, поэтому принцип ее перехвата отличается от «Искандера-М».

По состоянию на июль 2026 года ГУР оценивало запас Искандеров-К более чем в 60 ракет.

Х-47М2 «Кинжал»

«Кинжал» — это авиационная баллистическая (аэробалистическая) ракета, которую Россия запускает с истребителей-перехватчиков МиГ-31К.

Ракета имеет боевую часть около 480 кг, а заявленная дальность составляет 1500–2000 км. Во время полета она может развивать скорость до 10 Махов.

Пуск с самолета позволяет России изменять направление атаки в зависимости от маршрута носителя. После запуска ракета набирает большую скорость, а маневрирование усложняет ее перехват.

В то же время, важно различать заявленные характеристики и подтвержденные возможности: скорость до 10 Махов является максимальной оценкой, а не скоростью, которую ракета поддерживает на протяжении всего полета.

По состоянию на июль 2026 года ГУР оценивало российский запас примерно в 50 «Кинжалов». Массовое производство этой ракеты, по данным украинской разведки, было приостановлено в апреле 2026 года.

KN-23: северокорейские баллистические ракеты

KN-23 — северокорейская баллистическая ракета, которую Россия получила от КНДР и применяет против Украины.

По открытым характеристикам, KN-23 способна преодолевать примерно 450 км с боевой частью около 500 кг. При уменьшении боевой перегрузки дальность может достигать около 690 км.

Ракета имеет квазибаллистическую траекторию и способна маневрировать. Это делает ее более сложной целью для противоракетной обороны.

По словам Олега Жданова, точность KN-23 после применения в Украине улучшилась.

«Она сегодня в 100–150 метров вписывается по отклонению. Раньше она могла взорваться и на траектории, и упасть на траектории в любой ее точке. Нет, сегодня, к сожалению, россияне ее усовершенствуют под себя и тем самым делятся технологиями с Северной Кореей», — отметил Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

На июль 2026 года украинская разведка оценивала российский запас северокорейских KN-23, KN-24 и KN-30 примерно в 50 ракет.

РМ-48У: ракеты С-300/С-400, переоборудованные для ударов по земле

РМ-48У — пример того, как Россия превращает ракеты комплексов ПВО в средство удара по наземным целям.

По данным ГУР, ракета имеет дальность до 400 км, скорость 4-6 Махов и 199-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть. Она летит баллистической траекторией и использует инерционную и спутниковую навигацию.

Точность РМ-48У ниже, чем у специализированных баллистических ракет типа «Искандера». Именно поэтому Россия использует их не только как ударное средство, но и для увеличения общего количества баллистических целей при массированных атаках.

В 2026 году РФ планирует произвести более 480 таких ракет. Текущий темп производства оценивается примерно в 50 единиц в месяц.

Запускают РМ-48У из пусковых установок С-400.

По словам Олега Жданова, Россия активно использует ракеты С-400 в режиме «земля-земля».

«Ракета С-400 — это та, которая летит на 250 километров в режиме „земля-земля“. Их тоже около 400 единиц, то есть очень много», — рассказал военный эксперт в комментарии ТСН.ua.

В то же время актуальные данные ГУР по запасам именно РМ-48У по состоянию на август 2026 составляли около 400 ракет.

Ракеты «Калибр»

«Калибр» — это семейство российских крылатых ракет морского базирования. Для ударов по наземным целям Россия использует 3М14.

Дальность 3М14 оценивается примерно в 1500–2500 км, а боевая часть составляет около 450 кг. Ракета летит на относительно низкой высоте, что затрудняет ее обнаружение.

Основная особенность «Калибра» — возможность запуска с кораблей и подводных лодок.

Из-за проблем с использованием Черноморского флота Россия также применяет носители Калибров из Каспийского моря.

По данным ГУР, по состоянию на август 2026 года у РФ было примерно 450 «Калибров». В июле российская промышленность произвела 29 таких ракет.

Олег Жданов называет «Калибры» одной из самых больших категорий российских ракетных запасов.

«Также из таких наибольшего количества — „Калибры“. 450 единиц — так разведка наша оценивает. Кстати, именно поэтому они сейчас задействовали и Каспийскую флотилию», — отметил Олег Жданов.

По его словам, из-за ограничения использования Черноморского флота Россия начала активнее использовать Каспийскую флотилию для запуска этих ракет.

Ракета «Оникс»

П-800 «Оникс» — это сверхзвуковая противокорабельная ракета, которую Россия адаптировала для ударов по наземным целям.

Базовая дальность ракеты оценивается примерно в 300 км, хотя для отдельных модернизированных вариантов называются большие показатели. Скорость может достигать около 2,5 Маха, а боевая часть — примерно 200–300 кг.

У ракеты есть комбинированная траектория: на маршевом участке может лететь на значительной высоте, а ближе к цели снижаться до десятков метров.

Россия использует «Ониксы» из береговых комплексов «Бастион», в том числе из оккупированного Крыма.

По данным ГУР, по состоянию на август 2026 года у РФ было более 600 «Ониксов». При этом разведка отмечала, что Россия уже выполнила годовой план производства Ониксов и Цирконов.

Олег Жданов отмечает, что Россия в последнее время активно использует «Оникс», в том числе вместо более дорогих «Цирконов».

«Ракета очень неточна, но 600 километров и до 300 килограммов, главная часть говорит о том, что она может нанести много вреда», — рассказал военный эксперт ТСН.ua.

По его словам, большие запасы этой ракеты позволяют России использовать ее регулярно.

Ракета «Циркон»

3М22 «Циркон» — российская высокоскоростная ракета, которую первоначально создавали как противокорабельную.

Россия заявляла о скорости до 8–9 Махов и дальности до 1000 км. В то же время, после анализа обломков украинская разведка сообщила, что зафиксированная максимальная скорость ракеты не превышает примерно 6,8 Маха и не сохраняется в течение всего полета.

Важная особенность того, что боевая часть «Циркона» оказалась значительно меньше, чем у многих других российских ракет: примерно 120 кг.

Из-за проблем с использованием Черноморского флота Россия адаптировала «Цирконы» для запуска из береговых комплексов «Бастион-М».

По состоянию на август 2026 года ГУР оценивало запас «Цирконов» примерно в 120 ракет. Производство оценивается примерно в три ракеты в месяц.

По словам Олега Жданова, «Цирконы» и «Ониксы» могут быть уязвимыми к украинской радиоэлектронной борьбе.

«Эти ракеты старые советские и очень чувствительны к работе РЭБ. И очень часто „Цирконы“, которые они там говорят, что они супер современные, а на самом деле, попадая под влияние нашей РЭБ, они просто слепнут и падают», — отметил ТСН.ua Олег Жданов.

В то же время, основной проблемой «Циркона» остается высокая скорость, которая сокращает время на реакцию систем противовоздушной обороны.

Х-101 и Х-555

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования. Ее запускают из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Ракета летит с дозвуковой скоростью — примерно 900-970 км/ч. По данным Missile Threat, ее дальность оценивается в 2500-2800 км, хотя Россия заявляет гораздо большие показатели. Боевая часть — около 450 кг.

Х-101 может лететь на малых высотах и использует инерционную и спутниковую навигацию, а также системы коррекции по рельефу. Это позволяет ракете обходить часть радиолокационных зон обнаружения.

По оценке ГУР, по состоянию на август 2026 г. РФ имела около 100 Х-101. При этом российская промышленность в июле изготовила 87 таких ракет, превысив плановый показатель.

Х-555 — это модернизированный вариант советской Х-55. Ее характеристики зависят от конкретной модификации, а Россия использует ее гораздо реже, чем Х-101.

Олег Жданов обращает внимание на гораздо большую дальность Х-101 по сравнению с большинством ракет, которыми РФ атакует Украину.

«Х-101 вообще пять с половиной тысяч, она ракета средней дальности, так что у нее есть запас», — отметил Олег Жданов.

По его словам, Россия делает ставку на производство «Искандеров» и Х-101.

«И основной упор они делают на эти ракеты „Искандер“ и Х-101», — рассказал военный эксперт.

Х-22 и Х-32

Х-22 — это советская сверхзвуковая авиационная ракета, которую Россия запускает с бомбардировщиков Ту-22М3.

Ее дальность оценивается примерно в 600 км, а скорость может достигать около 4–5 Махов. Боевая часть — примерно 500–960 кг в зависимости от модификации.

Особенность Х-22 — высотный полет и дальнейшее пикирование на цель. Из-за большой скорости и массы ракета имеет значительную разрушительную силу.

Х-32 представляет собой модернизированный вариант с заявленной дальностью до 1000 км и высокой скоростью.

Обе ракеты запускаются из Ту-22М3. Из-за значительного возраста части Х-22 и особенностей ее системы наведения ракета считается менее точной, чем современные крылатые ракеты.

Ракета Х-59

Х-59 — семейство российских авиационных управляемых ракет. Их применяют для ударов по наземным целям по тактической авиации.

В зависимости от модификации дальность составляет примерно 115-290 км, скорость — около 900-1050 км/ч, а боевая часть более поздних версий может весить около 280-320 кг.

Различные модификации используют телевизионную, инерциальную, спутниковую или радиолокационную наводку.

Х-59 могут запускаться с самолетов Су-24, Су-30, Су-34 и других носителей в зависимости от конкретной модификации.

Ракета предназначена для точечного поражения целей, но в случае попадания боевая часть в сотни килограммов способна нанести значительные разрушения.

Каких ракет в России больше всего: что известно

По данным украинской военной разведки, на август 2026 года наибольшие запасы среди основных дальнобойных средств поражения России составляли:

более 600 ракет «Оникс»

около 450 «Калибров»

около 400 РМ-48У

более 120 «Цирконов»

около 130 «Искандеров-М»

около 100 Х-101

около 50 «Кинжалов»

около 50 северокорейских баллистических ракет разных типов

В общей сложности Россия способна производить более 200 крылатых и баллистических ракет разных типов в месяц. Основными приоритетами российского ВПК ГУР называет «Искандер-М», Х-101 и «Калибр».

При этом информация о запасах не является постоянной цифрой: Россия одновременно использует ракеты и производит новые. Поэтому оценки меняются после каждой обширной серии ударов.

Какие российские ракеты и дроны сложнее всего сбить

По словам Олега Жданова, разные типы российского вооружения создают для Украины разные проблемы.

«Единственное, что мы сегодня очень хорошо взбиваем, это крылатые ракеты, Калибры, Х-101 и обычные беспилотники. Это две категории, которые мы сбиваем более или менее хорошо», — отметил Олег Жданов.

В то же время он называет более сложной целью баллистические ракеты, а также новые реактивные дроны.

«На третьем месте я бы поставил по эффективности реактивные дроны, которые они сегодня применяют по нам, потому что мы опоздали с собственным решением и сегодня пытаемся догнать ситуацию срочно», — говорит Олег Жданов.

По его словам, главной проблемой остается отсутствие достаточного количества средств для перехвата баллистических ракет.

Как защититься от российских ракет и дронов во время тревоги

Самый безопасный вариант во время воздушной тревоги — как можно скорее перейти к укрытию. ГСЧС отмечает, что специально оборудованное укрытие обеспечивает значительно лучшую защиту, чем пребывание в квартире.

Если рядом нет укрытия и обстрел уже начался, ГСЧС советует воспользоваться «правилом двух стен»: перейти в помещение, расположенное как можно дальше от наружных стен и окон. Это может быть коридор или другое помещение с капитальными стенами. Однако две стены не защищают от прямого попадания.

Не стоит находиться у окон, на балконах или помещениях с большим количеством стекла. Также ГСЧС советует избегать мест с газовыми котлами и другими потенциально опасными предметами.

Если сигнал тревоги застал человека на улице, нужно направляться к ближайшему укрытию. Если такой возможности нет и обстрел уже начался, следует искать углубление, канаву, овраг или другое место, которое может дать хотя бы минимальную защиту, и прикрыть голову руками. При первой возможности необходимо переместиться к более надежному укрытию.

Особенно опасно пытаться перейти открытую местность в момент, когда уже слышно приближение взрывов или ракета или дрон непосредственно атакуют.

Олег Жданов также советует не пытаться пересечь открытую местность во время непосредственной атаки.

«Если тревога застала на улице, то нужно уйти из открытой местности, где-то под стенами домов, в переулок, так, чтобы была малейшая возможность поражения осколками в случае попадания неподалеку», — отметил военный эксперт в комментарии ТСН.ua.

Если человек уже вышел из дома, но начался непосредственный удар, эксперт советует не бежать через открытую территорию.

«Лучше остаться в подъезде дома и открытую местность ни в коем случае не преодолевать при падении ударов ракет или дронов», — рассказал Олег Жданов.

Он также советует в крайнем случае лечь на землю и прикрыть голову.

«Нельзя выбегать, когда дрон уже идет на удар или ракета на удар, он пикирует, по звуку это можно почувствовать, надо хотя бы просто под бордюр лечь на землю лицом вниз и прикрыть голову руками. А лучше подъезд и там спрятаться, пока не разразится», — отметил Олег Жданов.

В то же время официальные рекомендации ГСЧС остаются неизменными: по возможности нужно заранее перейти к укрытию и оставаться там до завершения опасности. Выходить из укрытия следует только после официального отбоя воздушной тревоги.

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